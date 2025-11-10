Día de los Veteranos en EE.UU.: los bancos y servicios de correos que estarán cerrados todo el día

El Día de los Veteranos se celebra cada año el 11 de noviembre, sin importar el día de la semana que corresponda. Al ser un feriado federal, muchas oficinas y servicios gubernamentales cerrarán sus puertas en esta fecha, aunque los restaurantes y tiendas suelen permanecer abiertos.

Qué bancos permanecerán cerrados durante el Día de los Veteranos

De acuerdo con USA Today, al ser un feriado oficial, la mayoría de los bancos y oficinas financieras en EE.UU. permanecerán cerrados durante el Día de los Veteranos para conmemorar la fecha.

En el Día de los Veteranos cierran oficinas y servicios federales (Unsplash)

Este año, cerrarán sus puertas las sucursales de Bank of America, Truist, PNC, Capital One, Wells Fargo, Citibank y JPMorgan Chase.

Qué servicios de correo y mensajería estarán cerrados el Día de los Veteranos

Las oficinas de correo y mensajería también estarán cerradas el 11 de noviembre, y no se entregará correspondencia en esta fecha.

El 11 de noviembre se conmemora el Día del Veterano en EE.UU. (Pexels/Brett Sayles)

Sin embargo, los servicios regulares de recolección y entrega de UPS sí estarán disponibles durante el feriado. Las entregas de UPS SurePost y UPS Mail Innovations requerirán un día adicional de tránsito debido a la conmemoración.

De igual forma, los servicios de recogida y entrega de FedEx operarán con normalidad durante el Veterans Day, y sus oficinas permanecerán abiertas.

Qué es y por qué se celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos

El Día de los Veteranos es una jornada en la que se honra a los excombatientes de Estados Unidos por su “patriotismo, amor a la patria y disposición de servir y sacrificarse por el bien común”, de acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Primer desfile del Día de los Veteranos en Estados Unidos (Departamente of Veterans Affairs)

Esta conmemoración tiene su origen en la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, que terminó oficialmente con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, Francia. No obstante, los combates se detuvieron meses antes, cuando entró en vigor un armisticio —o cese temporal de hostilidades— entre las naciones aliadas y Alemania, a las 11.00 hs del 11 de noviembre de 1918.

Por esta razón, se considera el 11 de noviembre como el fin de “la guerra para acabar con todas las guerras”. La fecha se conserva por su importancia histórica y por su valor simbólico para honrar a los veteranos estadounidenses.

En 1926, el Congreso de Estados Unidos reconoció oficialmente el fin de la Primera Guerra Mundial mediante una resolución conjunta aprobada el 4 de junio, en la que se destacaba la importancia de esa fecha y se instaba a mantenerla como un símbolo de paz.

Ese mismo año, 27 estados ya habían declarado el 11 de noviembre como feriado oficial. El Senado y la Cámara de Representantes exhortaron al presidente a emitir una proclamación para que ese día se exhibiera la bandera nacional en todos los edificios gubernamentales y se invitaran a escuelas, iglesias y ciudadanos a realizar ceremonias conmemorativas.

En mayo de 1938, se promulgó una ley que convirtió el 11 de noviembre en un feriado dedicado a la paz mundial, conocido entonces como el Día del Armisticio. No fue sino hasta 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, que el Congreso enmendó la ley y reemplazó la palabra armisticio por veteranos, dando origen al actual Día de los Veteranos.