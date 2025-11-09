El USPS suspende su servicio en EE.UU.: la fecha en la que no operará

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que suspenderá sus operaciones en todo el país norteamericano durante esta semana. La decisión responde al Día de los Veteranos, un feriado federal que rinde homenaje a quienes formaron parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque la pausa afectará tanto la distribución de correspondencia como la atención en oficinas postales, el organismo adelantó que mantendrá disponibles algunas alternativas para los usuarios que necesiten realizar envíos o gestiones urgentes.

Cierre nacional por el Día de los Veteranos

El USPS informó que todas sus oficinas permanecerán cerradas este martes 11 de noviembre, en conmemoración del Día de los Veteranos. Durante esa fecha, el único servicio que continuará operativo será el de Priority Mail Express, mientras que el resto de las entregas y los trámites en los mostradores de atención retomarán su funcionamiento normal el miércoles 12 de noviembre, según el comunicado emitido desde Washington el 4 de noviembre de 2025.

El director general del Servicio Postal, David Steiner, destacó en la nota institucional la importancia de esta fecha para el organismo. “En este día tan importante honramos a los veteranos que han servido a nuestra nación. El Servicio Postal se enorgullece de ser uno de los mayores empleadores civiles de veteranos en Estados Unidos. Su dedicación, disciplina y compromiso fortalecen nuestra organización y nuestro vínculo con las comunidades a las que servimos”, expresó.

Alternativas para quienes necesiten realizar envíos durante el 11 de noviembre

A pesar del cierre temporal de las oficinas, el USPS recordó que los clientes podrán acceder a diversos servicios a través de los más de 2600 puntos de autoservicio distribuidos en todo el país norteamericano. Estas estaciones, ubicadas en vestíbulos seleccionados de las sucursales postales, ofrecen múltiples funciones que facilitan la operatoria incluso en días feriados.

Entre las opciones disponibles en estos quioscos se incluyen:

Impresión de etiquetas y franqueo para envíos Priority Mail, Priority Mail Express y servicios internacionales.

Compra de estampillas.

Pesaje y despacho de paquetes.

Consulta del estado de los envíos mediante el sistema de rastreo.

El organismo postal destacó además que estos quioscos, en muchos casos, permanecen operativos las 24 horas, lo que permite que los usuarios dispongan de una alternativa rápida y accesible cuando las oficinas están cerradas.

Modernización del servicio postal, una ventaja para los días de cierre

En paralelo con esta disposición, el USPS subrayó su proceso de modernización y digitalización de los puntos de atención, con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a agilizar los envíos. Según el anuncio, las mejoras recientes incluyen:

Estaciones de entrega rápida (Rapid Dropoff Stations), pensadas para quienes ya generaron sus etiquetas de envío de manera digital y solo necesitan despachar los paquetes.

(Rapid Dropoff Stations), pensadas para quienes ya generaron sus etiquetas de envío de manera digital y solo necesitan despachar los paquetes. Impresión de etiquetas a partir de códigos QR proporcionados por los comercios, una función especialmente útil para devoluciones o compras en línea.

proporcionados por los comercios, una función especialmente útil para devoluciones o compras en línea. Casilleros inteligentes (smart lockers), que permiten tanto dejar como retirar paquetes, en muchos casos con acceso permanente las 24 horas del día.

Estas innovaciones forman parte de la estrategia del USPS para adaptar su red nacional a las nuevas demandas del comercio electrónico y al uso cada vez más frecuente de herramientas de autoservicio.