Dice que su novio le ocultó su aspecto físico y ella se dio cuenta meses después: “Fue raro”

Dicen que los secretos nunca son buenos para mantener los vínculos y el caso de una tiktoker lo demostró. Su relación amorosa sufrió cuando su novio le ocultó su condición física por varios meses. Si bien la mujer consideraba que la apariencia no era importante, se sintió engañada al descubrir la verdad.

La creadora de contenido (@postpartumpsycho) contó una historia de amor de su adolescencia. En un principio todo era como un cuento de hadas, dijo, pero no imaginaba que estaba a punto de recibir una sorpresa: “Tenía 17 años. Conocí a un chico en el rodeo. Lo vi al otro lado del camino y dije ‘ese es un hombre alto, alto y hermoso, y necesito tenerlo’, así que intercambiamos números. Tres semanas después, estábamos enamorados”, comenzó su relato en la plataforma de videos TikTok.

Pasó el tiempo y la joven pareja cada vez se volvió más cómplice. Los dos iban a todos lados juntos y pensaban que su romance duraría siempre: “Éramos inseparables. Nos veíamos todos los días. Pasamos todos los momentos del día juntos”, detalló en otra parte de la grabación.

Sin embargo, después de tres meses, la mujer se dio cuenta de que había estado cegada por el amor: “Si alguna vez creíste que estabas felizmente inconsciente, déjame contarte sobre la vez que salí con un chico durante tres meses antes de descubrir que no tenía una pierna”.

Según su testimonio, nunca se había percatado de que a su pareja le faltaba una extremidad, hasta que comenzó a ver algunas actitudes extrañas de su parte. Por ejemplo, cuando era verano y hacían actividades al aire libre y él usaba pantalones largos: “Cuanto más lo miraba, más pensaba ‘creo que me están engañando’”, recordó.

La decisión que lo cambió todo

Después de darle muchas vueltas al asunto, la entonces adolescente decidió investigar qué ocurría. “Así que llevé una foto a mis amigos y les dije ‘chicos, creo que mi novio solo tiene una pierna’”. Enseguida todos le aconsejaron enfrentar directamente a su pareja y preguntarle sobre sus sospechas. Eso fue lo que hizo.

Cuando lo cuestionó, el hombre le dijo que sus suposiciones eran ciertas y que tenía una extraña enfermedad desde hacía tiempo. Como respuesta, la chica le reprochó por no habérselo contado antes: “Él me dijo ‘Tengo polio’. Yo dije: ‘escucha, sospeché esto durante un par de semanas pero fue realmente extraño que no me lo dijeras’”.

Por su parte, el acusado replicó que no juzgaba necesario hablar de su condición desde el primer momento en que se habían conocido. Desde su perspectiva, lo más importante era la atracción que ambos sentían, no su apariencia física. La tiktoker lo entendió y creyó que tenía razón, pero, aun así, dijo sentirse engañada: “Pero ¿lo escondiste durante tres meses? Soy tan inconsciente”, cerró.

Finalmente, la historia de amor siguió por otros seis meses más y terminó por motivos no relacionados con este conflicto. Al contar su experiencia, la creadora de contenido quiso enfatizar que a veces la gente está tan enamorada que es incapaz de percibir detalles que incluso son evidentes.

