Diez minutos de incertidumbre: dos pilotos de un vuelo se quedaron dormidos y activaron alerta terrorista

Fueron diez minutos de incertidumbre para quienes estaban detrás de los controles y abajo del avión, ya que la aeronave había perdido comunicación con Tierra mientras se encontraba en piloto automático. Adentro, el capitán y su copiloto tomaban una siesta mientras se dirigían de la ciudad de Nueva York a Roma. Su descuido incluso activó una alerta terrorista.

El capitán de la empresa italiana ITA Airways, antes conocida como Alitalia, fue despedido cuando se conocieron los resultados de una investigación, que reveló que se durmió en un vuelo transoceánico que piloteaba, una acción que activó una alerta terrorista.

El diario italiano La Repubblica compartió que los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril, en el vuelo AZ609 de la aerolínea que volaba de Estados Unidos a Europa, en un Airbus 330, y que tenía a estos dos pilotos en el mando.

La siesta controlada incluyó a ambos pilotos a bordo Unsplash

Según el informe, durante el trayecto, el copiloto decidió tomar una siesta para realizar un “descanso controlado”, una acción que no es castigada siempre que el capitán esté despierto y localizable. Sin embargo, los que estaban a cargo de este avión no siguieron los protocolos.

Fueron diez los minutos que la aeronave perdió comunicación con Tierra y las autoridades francesas activaron una alerta y advirtieron a sus socios italianos de que se estaría ejecutando un secuestro terrorista. El caso fue más allá.

Con la alerta, dos aviones militares de combate fueron preparados para subir y volar cerca del avión de pasajeros, también para monitorear qué es lo que ocurría en la cabina del piloto.

Ita Airways, la aerolínea del país europeo que antes era Alitalia Twitter/@ITAAirways

En esos minutos, la tensión subió a tal punto que el centro de comando ITA empezó a mandar señales a los pilotos a través de ACARS, un sistema de enlace de datos digital para la transmisión de mensajes cortos vía satélite entre aeronaves y estaciones terrestres.

No era un secuestro en el avión

La verdad sobre lo que había ocurrido en este avión de pasajeros no se descubrió hasta después de la investigación. En un comunicado que enviaron al diario británico The Telegraph, la empresa ITA describió que su investigación interna reveló que el capitán no cumplió el procedimiento, tanto en el vuelo como una vez que se logró aterrizar.

Aviones militares se preparaban para el protocolo por alerta terrorista Unsplash

También notaron inconsistencias en las declaraciones del piloto, quien argumentó que esos diez minutos incomunicados se debieron a problemas con el sistema de comunicaciones. La verdad pronto salió a la luz. Sus afirmaciones fueron refutadas cuando los técnicos revisaron y probaron todos los sistemas como parte de la investigación y todos los equipos funcionaban sin inconvenientes.

Sin embargo, pronto llegó una escalada de críticas. Michele Anzaldi, un legislador italiano, usó su cuenta de Twitter para visibilizar el caso. “Es muy grave lo que ocurrió en el vuelo ITA procedente de Nueva York, en el que ambos pilotos se quedaron dormidos. La empresa debe garantizar esto nunca volverá a suceder y también debe disculparse con los pasajeros”, puntualizó.

¿Los pasajeros estuvieron en riesgo?

Sobre este punto, ITA enfatizó rigurosamente que en ningún momento se vio comprometida la seguridad a bordo. Esto se dio también, según consignaron “gracias también a la elevada tecnología”.