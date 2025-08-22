Diez últimas ganadoras del Abierto de EEUU femenino
A continuación, las diez últimas ganadoras en categoría femenina del Abierto de Estados Unidos...
A continuación, las diez últimas ganadoras en categoría femenina del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el domingo en Nueva York.
2024: Aryna Sabalenka (BLR)
2023: Coco Gauff (USA)
2022: Iga Swiatek (POL)
2021: Emma Raducanu (GBR)
2020: Naomi Osaka (JPN)
2019: Bianca Andreescu (CAN)
2018: Naomi Osaka (JPN)
2017: Sloane Stephens (USA)
2016: Angelique Kerber (GER)
2015: Flavia Pennetta (ITA)
Las tenistas con más títulos en la historia del Abierto de Estados Unidos:
1. Molla Bjurstedt Mallory (NOR) 8 (1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926)
2. Helen Wills (USA) 7 (1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931)
3. Serena Williams (USA) 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)
. Chris Evert (USA) 6 (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)
5. Margaret Court (AUS) 5 (1962, 1965, 1969, 1970, 1973)
. Steffi Graf (GER) 5 (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)
