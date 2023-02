Difundieron una foto de la influencer Gabby Petito con heridas, que probaría la negligencia de la policía de Utah

escuchar

Una nueva fotografía obtenida del teléfono móvil de la influencer Gabby Petito, asesinada por su novio, Brian Laundrie, en 2021, muestra cabalmente las heridas que se advertían en su rostro poco antes de que el vehículo en el que viajaba la pareja fuera detenido por autoridades policiales de Utah después de una denuncia por violencia de género, el 12 de agosto de ese año. Fueron los abogados de la familia los que dieron a conocer la instantánea, con la intención de demostrar la negligencia de las autoridades en ese momento.

Los defensores legales ya habían mencionado la existencia de esta imagen cuando iniciaron una demanda contra la policía de Moab, Utah. Sin embargo, hoy la dieron a conocer públicamente. Los abogados y la familia de la víctima sostienen que, si los agentes se hubieran percatado de la violencia de género que sufría Petito, hubieran detenido a la pareja e iniciado investigaciones sobre Laundrie, evitando así el homicidio.

La nueva imagen que muestra las lesiones de la influencer Gabby Petito Abogados Parker & McConkie

Los registros señalan que un hombre llamó al 911 para reportar que un sujeto golpeaba a su pareja, pero cuando la policía llegó, catalogó a Brian como la víctima. “Según los datos disponibles, la imagen se tomó a las 16:37 h, a la hora aproximada de la llamada inicial al 911 o antes”, dice el comunicado de prensa de Parker y McConkie, la firma que representa a los Petito. Con eso, quisieron demostrar que la joven fue “violentamente atacada [...]” antes de su interacción con la policía de Moab.

En esta imagen del 12 de agosto de 2021, tomada de una cámara corporal de la policía y cortesía del Departamento de Policía de Moab, se ve a Gabby Petito mientras habla con un agente

La foto, ahora pública, muestra a Gabby con algunas heridas en el rostro, sangre y golpes evidentes. Al parecer, son las lesiones que ella habría descrito a los oficiales cuando llegaron minutos más tarde, a las 16.45 h aproximadamente. “La policía de Moab no escuchó a Gabby, no investigó sus heridas y la gravedad de su agresión, y no siguió su propio entrenamiento, políticas y leyes de Utah”, escribió el abogado Brian Stewart en el mismo comunicado.

Sumado a eso, los abogados mostraron también varias capturas extraídas de los videos de la cámara corporal de los policías que atendieron la denuncia. Allí, se observa cómo Gabby describe una pelea y les muestra a los uniformados sus heridas. “Gabby le señaló la lesión al oficial Pratt, pero él la ignoró y no hizo nada más para investigar o documentar la herida”, dijeron los legistas. Este argumento se basa también en que Petito tenía la misma blusa tanto en la fotografía recientemente difundida como en los videos.

En la grabación también se ve cómo Gabby habla de sus cortes en el rostro: “Me agarró la cara... pero no me golpeó en la cara. No me dio un puñetazo en la cara”. A lo que el oficial responde: “¿Te abofeteó, o qué?”. Enseguida, la joven describe la escena: “Bueno, me agarró, como, con la uña, y supongo que por eso me duele. Definitivamente, tengo un corte, puedo sentirlo”.

La cámara corporal del policía muestra cómo Petito le describió las heridas

“La foto muestra el corte previamente notado en su mejilla izquierda, así como la sangre manchada de su frente, a través de su ojo y mejilla izquierdos y sobre su nariz, lo cual indica que la tomaron de tal manera que sus vías respiratorias probablemente se vieron obstruidas. Gabby documentó la lesión y, durante la parada, intentó decirles a los oficiales de Moab. Sin embargo, la gravedad y el significado de este tipo de agresión y lesiones fueron completamente ignorados. Los oficiales ignoraron esta evidencia crítica y no hicieron nada para dar seguimiento o investigar más a fondo”, argumentaron los abogados.

El asesinato de Gabby Petito

El nuevo comunicado revivió el caso de Gabby, una joven de 22 años que se volvió una figura destacada en redes sociales cuando comenzó a documentar junto con su pareja el largo viaje que hacían a bordo de su furgoneta. Laundrie y Petito eran novios desde la secundaria y convivían desde 2019, según información de BBC. En 2021, publicaban contenido para las redes sociales sobre cómo era su vida en la camioneta mientras atravesaban los parques nacionales de EE.UU.

La búsqueda de Gabby Petito comenzó cuando su novio volvió a casa sin ella

El viaje del par duraría cuatro meses, pero Laundrie volvió solo a su casa, en North Port, Florida, antes de lo previsto. Los padres de la joven habían tenido una última comunicación con ella cuando la pareja estaba en las inmediaciones del Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming.

El cuerpo de Petito fue finalmente hallado en ese parque, el 19 de septiembre de 2021. La muerte de la influencer fue caratulada como homicidio dos días después, cuando se conoció el informe preliminar de la autopsia, donde se señalaba como causa un estrangulamiento.

Laundrie, se negó a cooperar con la policía. Finalmente, se suicidó y sus restos fueron hallados en un parque natural de Florida, en octubre. Cerca de su cuerpo las autoridades hallaron una nota escrita a mano, donde confesaba ser responsable de la muerte de Petito.

LA NACION