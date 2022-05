Disney: una medida que impulsa Florida podría afectar la seguridad en los parques

Parece que el conflicto entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis y Disney World sube de tono, pues su última propuesta podría ser una estocada para uno de los beneficios más sobresalientes de este parque: la seguridad. Cuando alguien desea ir a alguno de sus complejos, debe pasar por una exhaustiva revisión de metales, también de equipaje si es necesario y los empleados buscan todo el tiempo que sus huéspedes se sientan cómodos para que puedan disfrutar de la experiencia.

DeSantis impulsó una propuesta que modifica la “portación constitucional” de armas, lo que significa que cualquier persona podría portar una sin un permiso. Este proyecto todavía no ha recibido la aprobación del senado de Florida y sus versiones anteriores fueron rechazadas, por lo que su “sí” final todavía está en el limbo. Sin embargo, es una medida que puso a temblar a los directivos de parques temáticos.

Walt Disney World, Orlando; DeSantis aprieta las medidas Kent Phillips - DISNEY/HANDOUT

Actualmente, las personas que portan armas de fuego en público en este estado deben obtener un permiso de armas ocultas que también requiere de todo un trámite en el que se verifican antecedentes, se da capacitación y se prohíbe estrictamente usar el arma abiertamente.

Aunque Disney ha preferido guardar silencio sobre esta situación, el presidente de International Theme Park Services, Dennis Speigel, mencionó que no quieren armas en Estados Unidos y mucho menos en sus instalaciones y parques.

“Estoy seguro de que nuestra asociación tomará una posición y cabildeará en contra de esto donde sea que ocurra”, manifestó y también destacó que, tal vez, si se llegara a aprobar la medida, podrían revisar las armas en las entradas.

Una “carta” que Disney tiene a su favor

Habría esperanza para esta compañía, ya que Disney se encuentra ubicado en una propiedad privada y eso cambia el panorama, por lo que podría controlar los artículos que ingresan a sus parques. Todavía es muy pronto para hablar de medidas, pero seguramente los directivos estarán atentos de si el proyecto de ley gana más fuerza

DeSantis vs. Disney World

Esta no sería la primera vez que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pone en apuros a Disney World. En los últimos meses, su relación se ha tornado difícil luego de la promulgación de una ley (Don´t say gay), que prohíbe que las escuelas enseñen a los niños de orientación sexual e identidad de género.

Archivo. DeSantis podría ser el próximo candidato republicano a la presidencia. DOUG MILLS - NYTNS

Al principio, Disney había decidido no hablar, pero su presidente, Bob Chapek, pidió disculpas por no haberse pronunciado antes y dijo que la compañía no condenaría la propuesta públicamente. Sin embargo, algunos empleados organizaron varias protestas.

Más adelante, Chapek anunció que dejarían de hacer donaciones políticas a Florida, mismas que por años beneficiaron a los republicanos, incluido DeSantis, quien no se quedó de brazos cruzados y contraatacó; desafió a los legisladores a eliminar el estatus especial que le permite a Disney operar con un gobierno independiente en su parque en Florida.

Estos rounds parecen no acabarse y el republicano podría ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales, para suceder a otro gran conocido, el expresidente Donald Trump.