Doble tarea para Inter Miami: homenajear a Busquets y pelear por el Supporters' Shield

Homenajear a Sergio Busquets y luchar por el Supporters' Shield: el Inter Miami tiene una doble misión en la penúltima jornada de la fase regular de la MLS que se disputa el fin de semana, con Thomas Müller y Son Heung-min luchando por la punta de la Conferencia Oeste.

Campeón del mundo con España en 2010 y brújula del mejor FC Barcelona, Busi, de 37 años, se retirará del fútbol al finalizar la temporada.

Las Garzas, a las que el ibérico defiende desde mediados de 2023, le rendirán tributo al finalizar el partido contra New England Revolution el sábado en su cancha del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

En el evento participarán sus compañeros, incluidos Lionel Messi y el resto de la legión exculé, como el ahora DT Javier Mascherano y los futbolistas Jordi Alba y Luis Suárez, miembros de la junta directiva del Inter y familiares.

Se espera que se proyecte un video en el que participarán varios jugadores con los que compartió a lo largo de su gloriosa carrera, en la que se consolidó como uno de los mejores mediocentros defensivos de la historia.

Y también que Busi, más acostumbrado a hablar dentro del campo que fuera de él, dirija algunas palabras a la afición del novel club floridano.

"Es un gran jugador y una gran persona", dijo el defensor argentino del Inter Gonzalo Luján. "Le deseo lo mejor en lo que venga, quiero disfrutar de estos últimos partidos".

Pero antes, el partido

Pero antes del merecido homenaje a un jugador al que algunos le vaticinan una prometedora carrera como DT, Inter Miami intentará reencontrarse con la victoria tras empatar en su visita a Toronto (1-1) y caer en casa ante Chicago Fire (5-3).

La pugna ante los Revs se presenta como uno de los juegos más importantes de la temporada para Mascherano y compañía, puesto que podrían mantener vivo el sueño de revalidar el trofeo del Supporters' Shield, entregado al mejor equipo de la temporada regular.

La situación, sin embargo, es complicada a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular: precisan vencer al eliminado New England y esperar un tropiezo de Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este con 63 puntos.

Una victoria de Philadelphia ante New York City FC el sábado le pondría punto final a las aspiraciones del equipo de Javier Mascherano, cuarto con 56 unidades y un partido menos.

El Jefecito fue muy crítico de su estrategia luego de que su equipo cayera dolorosamente a mitad de semana frente a Chicago Fire, en una noche opaca de Messi, y ha buscado retroalimentación de sus dirigidos para evitar los mismos errores.

"Uno siempre trata de convencer a los jugadores con la idea pero lo más importante es que ellos se sientan cómodos", dijo Masche.

Lucha por la punta en la Oeste

En la Conferencia Oeste, por otro lado, la 38ª jornada puede resultar vital en la lucha por el liderato, ocupado actualmente por San Diego FC con 57 puntos.

Los punteros visitarán el sábado al eliminado Dynamo en Houston con el riesgo de que tres equipos -Vancouver Whitecaps, Minnesota y LAFC- le den un golpe de Estado.

Los Whitecaps, del ídolo alemán Thomas Müller, segundos con 57 unidades y un juego pendiente, enfrentarán a un San José Earthquakes necesitado de puntos para mantenerse en puestos de repechaje.

El cuadro de Müller, de 36 años, saldrá al ruedo después de coronarse campeón de la copa canadiense.

La estrella surcoreana Son Heung-min, de Los Angeles FC (LAFC), intentará por su parte no quedarse atrás en la lucha por el primer puesto cuando los angelinos, cuartos con 53 enteros, reciban el domingo a Atlanta United.

LAFC tiene todo servido para acabar la fase regular en la cima, pues tiene dos partidos menos.

Minnesota, tercero con 55, chocará en casa con Sporting KC.

En la Oeste también puede quedar sentenciada la distribución de los dos últimos boletos para playoffs.

Austin FC y Portland Timbers lograrían el pase en caso de ganar o empatar frente a St. Louis City y Seattle Sounders, respectivamente.

