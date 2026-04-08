Donald Trump anunció un “arancel de guerra” del 50%: quiénes quedan gravados por esta decisión

En medio de un acuerdo que derivó en el alto el fuego con Irán, Donald Trump comunicó que le impondrá aranceles inmediatos del 50% a aquellos países que provean armamento militar al régimen de la nación persa. La medida se impone sobre todos los productos que ingresen a los Estados Unidos, “sin excepciones o exenciones”.

“Cualquier país que suministre armas militares a Irán recibirá un arancel inmediato del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América. No habrá exclusiones ni exenciones”, explicitó el mandatario, mediante un posteo en la plataforma Truth Social.

Mediante un posteo en su propia red social, Trump anunció un "arancel de guerra" de un 50%. @realDonaldTrump

Si bien Trump no menciona ningún país en particular, está dirigida a naciones como Rusia que, de acuerdo con organizaciones especializadas como Arms Control Association, proveyó durante años de equipamiento militar al régimen iraní y sus fuerzas armadas. También apuntaría a China que, pese a no ser un productor masivo de equipamiento militar, mantuvo intercambios de material en diversas ocasiones.

El alto el fuego y las negociaciones en curso

El anuncio coincidió con una tregua de 14 días acordada entre Washington y Teherán, en un pacto que incluyó la reapertura transitoria del estrecho de Ormuz bajo supervisión militar iraní. También se estableció la suspensión de operaciones militares israelíes sobre territorio de la República Islámica.

El presidente estadounidense postergó sus planes de ataque contra infraestructura civil iraní tras dialogar con las principales autoridades de Pakistán, que habría actuado como mediador entre ambas naciones.

Donald Trump afirmó que trabajarán en conjunto con Irán en medio de un "cambio de régimen muy productivo". @realDonaldTrump

Trump condicionó el freno de los ataques a la liberación segura del paso marítimo y manifestó que “los objetivos militares iniciales terminaron con éxito”. Las negociaciones actuales todavía buscan un acuerdo de paz permanente.

La Casa Blanca confirmó diálogos sobre el alivio de sanciones previas: Donald Trump detalló que 15 puntos del nuevo acuerdo ya obtuvieron consenso y que el plan contempla la eliminación de material nuclear enterrado. “Trabajaremos con Irán para desenterrar y remover todo el ‘polvo’ nuclear. Los sitios estuvieron bajo vigilancia de la Fuerza Espacial”, aseguró el presidente.

Los mercados financieros globales reaccionaron de forma positiva ante esta noticia. En Tokio, el índice Nikkei 225 subió un 5,4%. El CAC 40 francés avanzó un 4% y el DAX alemán escaló un 4,7%. Los valores del petróleo registraron descensos significativos y el crudo de referencia en los Estados Unidos cayó a US$96,48 por barril. El Brent bajó hasta los US$95,48.

Los mercados financieros, principalmente los asiáticos, reaccionaron positivamente al cese el fuego. JUNG YEON-JE - AFP

Los analistas de mercado mantuvieron una postura de optimismo moderado ante la fragilidad del cese de hostilidades. La tregua actual dura solo dos semanas. El mundo financiero observa la normalización del transporte marítimo en la región. Trump concluyó que no se tocó material sensible desde la fecha del ataque inicial.