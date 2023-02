Donald Trump recuperó el control de sus cuentas de Facebook e Instagram

escuchar

Meta Platforms Inc. restableció hoy el acceso de las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Después de una suspensión de dos años, el político podrá volver a utilizar sus perfiles en ambas plataformas. La condición principal es que no reincida en las infracciones de las normas comunitarias de dichas redes sociales.

Este jueves, la firma tecnológica confirmó que el exmandatario tendría nuevamente el control de sus cuentas, según dio a conocer la agencia de noticias Reuters. La suspensión de Facebook ocurrió el 6 de enero de 2021, luego de algunas de sus publicaciones realizadas durante el asalto al Capitolio del país norteamericano. En ese momento, los directivos de Meta consideraron que sus mensajes incitaban al odio y que podían incrementar la violencia.

De esta manera, Trump perdió el acceso a algunos de sus más poderosos megáfonos, a los que también después se sumó Twitter. El 4 de junio de 2021, Facebook anunció que no le permitiría regresar a la plataforma por lo menos hasta enero de 2023, bajo la justificación de que su presencia en redes incrementaba el riesgo para la seguridad pública.

Donald Trump participó activamente en redes sociales durante la toma del Capitolio de EE.UU. en 2021, por lo cual Meta decidió restringirle sus cuentas

Su cuenta de Twitter fue suspendida por los mismos motivos. No obstante, una vez que el empresario Elon Musk asumió el mando de la compañía, restauró nuevamente el perfil del exmandatario. En tanto, Donald Trump no ha realizado posteos en ninguna red social desde entonces, salvo una y en su propia plataforma, Truth Social.

Las últimas publicaciones de Trump

En Instagram, su última publicación tiene fecha 5 de enero de 2021. En ella se aprecian las inmediaciones del Capitolio. En tanto que, en Facebook, el posteo que aparece, realizado un día después, es un llamado a respetar a los agentes de seguridad. “Somos el partido de la ley y el orden”, dijo en ese momento.

La decisión de devolverle el acceso a Facebook e Instagram fue inicialmente anunciada por Nick Clegg, presidente de asuntos globales de Meta, a fines de enero. A través de un blog de la empresa que representa, Clegg comentó cuáles fueron los parámetros tenidos en cuenta para levantar el castigo.

“La pregunta no es si elegimos restablecer las cuentas del Sr. Trump, sino si persisten circunstancias tan extraordinarias que justifiquen extender la suspensión más allá del período original de dos años. Hemos evaluado el entorno actual de acuerdo con nuestro Protocolo de política de crisis, que incluyó analizar la realización de las elecciones intermedias de EE.UU. de 2022 y evaluaciones de expertos sobre el actual entorno de seguridad”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que el político podía reintegrarse a la comunidad virtual. “Nuestra determinación es que el riesgo ha disminuido lo suficiente y que, por lo tanto, debemos cumplir con el plazo de dos años que establecimos... Lo estamos haciendo con nuevas medidas de protección para disuadir la reincidencia“, añadió Clegg.

Mientras no tuvo acceso a las redes sociales de Meta, Donald Trump creó su propia plataforma, llamada Truth Social

La suspensión por reincidencias

Por otro lado, el directivo también afirmó que en caso de que Trump no cumpla con las normas, tendría “penas más altas”. Es decir, que si reincide en enviar mensajes que inciten al odio, “Meta eliminará las publicaciones infractoras y Trump podría ser suspendido entre un mes y dos años por la infracción”.

Estas políticas, aclaró, se implementan también con otras personalidades públicas a las que se les hayan restringido los accesos por diversos motivos. Con esto, la firma planea ratificar su compromiso sobre la libertad de expresión y sus límites.

“Como regla general, no queremos entorpecer el debate abierto, público y democrático en las plataformas de Meta, especialmente en el contexto de elecciones en sociedades democráticas como Estados Unidos... Pero eso no significa que no haya límites para lo que la gente puede decir en nuestra plataforma. Cuando existe un riesgo claro de daño en el mundo real, una barra deliberadamente alta para que Meta intervenga en el discurso público, actuamos”, aclaró Clegg.

LA NACION