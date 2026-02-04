Dónde continúa la alerta por clima invernal en EE.UU. y dónde cae nieve este miércoles 4 de febrero

Este miércoles 4 de febrero se presenta como una jornada de transición dentro de un patrón atmosférico mucho más amplio, que combina lluvias intensas en el sur, episodios de nieve en el este y el retorno progresivo de aire ártico sobre amplias regiones del país norteamericano. Aunque algunas zonas experimentan un respiro momentáneo, los pronósticos coinciden en que el frío más severo volverá a sentirse con fuerza hacia el final de la semana.

El sistema de baja presión que reorganiza el mapa del clima en EE.UU.

Desde la madrugada del miércoles, un sistema de baja presión avanza hacia el este en dirección a los Apalaches del sur, lo que impulsará un escenario inestable que afectará a gran parte del país norteamericano. De acuerdo con el pronóstico de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este sistema logrará arrastrar humedad desde el golfo de México, lo que generará lluvias generalizadas y tormentas eléctricas en amplias zonas del sur y del sudeste.

El sistema de baja presión arrastra humedad desde el Golfo de México hacia el sudeste, lo que generará tormentas eléctricas organizadas y lluvias persistentes en la franja costera de estados como Mississippi, Alabama y Georgia NWS

La combinación entre aire cálido, humedad y el frente frío asociado explicará la persistencia de chaparrones que se desplazarán de oeste a este a lo largo de la costa del golfo y luego se extenderán hacia el interior del sudeste durante el día y la noche del miércoles. Este patrón dejará lluvias continuas en estados como Mississippi, Alabama, Georgia y partes de Carolina del Sur y del Norte, en algunos casos con actividad eléctrica organizada cerca de la franja costera.

Precipitaciones invernales en el este: nieve ligera y mezcla inestable

Mientras el sur lidia con lluvias y tormentas, el avance de aire más frío desde el norte generará condiciones invernales en sectores del Atlántico medio. Durante las primeras horas del día, una nueva inyección de aire ártico favorecerá la caída de nieve ligera, aunque se espera que este primer episodio pierda intensidad hacia el amanecer.

Se espera un nuevo arribo de precipitaciones invernales en Carolina del Norte TIMOTHY A. CLARY - AFP

Sin embargo, el alivio será parcial. A lo largo del miércoles y durante la noche, otra franja de precipitaciones invernales avanzará desde el oeste hacia el este sobre Carolina del Norte, donde se anticipó una combinación de nieve y mezcla invernal. Este fenómeno se produce porque el sistema de baja presión se desplazará lentamente y mantendrá un delicado equilibrio entre aire frío en superficie y capas más templadas en niveles medios de la atmósfera.

Por otro lado, entre el martes y el miércoles, un débil sistema tipo “clipper” se deslizó desde Canadá y se combinó con humedad del golfo, lo que dejó una cobertura de nieve en partes del valle del Ohio, el Atlántico medio y sectores del noreste. Ciudades y corredores que van desde Indiana hasta Virginia Occidental registran acumulaciones modestas, pero suficientes para complicar la circulación.

Regreso del aire ártico: el frío se intensificará

A partir del jueves, el sistema de baja presión se alejará de la costa sudeste y se intensificará rápidamente mar adentro. Detrás de él, cielos más despejados permitirán que las temperaturas caigan con fuerza en el este del país norteamericano. Para la mañana de ese día, se esperan registros en un rango de dígitos simples y valores entre 10°F y 19°F (-12°C a -7°C) desde el valle del Ohio hasta gran parte del noreste.

El enfriamiento avanzará hacia el sur. Para el viernes por la mañana, el aire frío alcanzará incluso Florida, con temperaturas generalizadas entre 30°F y 40°F (-1°C a 4°C), y valores bajo cero regresando al Panhandle del estado.

El nuevo impulso de aire ártico alcanzará a Florida el viernes NWS

Nieve, ráfagas y visibilidad reducida hacia el final de la semana

El jueves y el viernes llevarán un nuevo frente ártico que cruzará los Grandes Lagos y se dirigirá hacia Nueva Inglaterra. Este frente estará acompañado por chaparrones de nieve y posibles “chubascos de nieve”, fenómenos breves pero intensos que reducirán la visibilidad de forma abrupta y cubrirán las rutas en cuestión de minutos.

AccuWeather advirtió que las ráfagas del norte y noroeste podrían ubicarse entre 30–40 millas por hora (48–64 km/h) el viernes desde los Grandes Lagos hasta el valle del Ohio, lo que generará condiciones peligrosas para el tránsito.

En sectores del noreste y Nueva Inglaterra, las ráfagas podrían intensificarse aún más durante el fin de semana, hasta alcanzar picos de 50–55 millas por hora (80–88 km/h).