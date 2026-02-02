Cuántas pulgadas de nieve han caído en Carolina del Norte durante las últimas horas

La tormenta invernal que cubrió gran parte del sureste de Estados Unidos dejó una imagen poco habitual en Carolina del Norte: playas blancas, comunidades costeras sepultadas por la nieve y pueblos enteros paralizados por el hielo. Los reportes oficiales de las últimas 24 horas muestran contrastes marcados entre zonas con acumulaciones extremas y otras donde fue mucho más modesta.

Los cinco lugares de Carolina del Norte donde más nieve cayó

De acuerdo con los reportes de nieve recopilados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la nevada fue persistente y, en algunos casos, intensa. Esto contribuyó a generar un escenario que no ocurría hace décadas.

La localidad de Peletier registró la cifra más alta de acumulación en todo el estado durante las últimas 24 horas SEAN RAYFORD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las cifras más elevadas se concentraron principalmente en localidades del este y sureste del estado, varias de ellas cercanas a la costa atlántica. Allí, la combinación de humedad y aire ártico favoreció acumulaciones poco frecuentes para esta región.

Peletier : encabezó los registros con 19,5 pulgadas (49,5 centímetros) , la cifra más alta informada en Carolina del Norte en las últimas 24 horas.

: encabezó los registros con , la cifra más alta informada en Carolina del Norte en las últimas 24 horas. James City : muy cerca del máximo estatal, acumuló 17,5 pulgadas (44,5 centímetros) .

: muy cerca del máximo estatal, acumuló . Bath : esta localidad reportó 17 pulgadas (43,2 centímetros) , una cantidad excepcional para una zona costera.

: esta localidad reportó , una cantidad excepcional para una zona costera. Beaufort : uno de los reportes en esta ciudad costera indicó 17 pulgadas (43,2 centímetros) , lo que refuerza la idea de un impacto particularmente fuerte sobre el litoral.

: uno de los reportes en esta ciudad costera indicó , lo que refuerza la idea de un impacto particularmente fuerte sobre el litoral. Newport: cerró el grupo de mayores acumulaciones con 16,5 pulgadas (41,9 centímetros), un volumen que generó serios inconvenientes en caminos y servicios.

Estos valores confirman que varias comunidades quedaron prácticamente cubiertas por completo, con espesores de nieve que superaron ampliamente los promedios históricos para Carolina del Norte.

Con un reporte oficial de 17,5 pulgadas (44,5 centímetros), James City se posicionó como el segundo punto con mayor impacto

Más allá de los máximos absolutos, numerosos puntos del estado registraron cifras superiores a las 12 pulgadas, lo que también representa un evento relevante. Localidades como Trinity, Tabor City, Minnesott Beach, Otway, Trenton, Phelps Lake y Ocean se movieron en un rango que fue desde 15 pulgadas (38,1 centímetros) hasta poco más de 16 pulgadas (alrededor de 41 centímetros).

Según el NWS, este patrón explica por qué los efectos del temporal se sintieron tanto en áreas urbanas como rurales.

La dimensión del fenómeno invernal en Carolina del Norte: “Será recordado durante décadas”

Mientras algunas áreas apenas superaron las tres o cuatro pulgadas (7,5 a 10 centímetros), otras quedaron enterradas bajo más de un metro de nieve acumulada, algo que coincide con los testimonios y descripciones recogidas por The New York Times, donde se habló de un fenómeno que “será recordado durante décadas”.

Localidades costeras como Bath y Beaufort reportaron acumulaciones idénticas de 17 pulgadas (43,2 centímetros) ALEX WROBLEWSKI� - AFP�

Aunque las cifras de acumulación son el dato más concreto, su relevancia se amplifica al considerar el contexto. Las intensas nevadas contribuyeron a cientos de accidentes de tránsito, cierres de carreteras clave y cancelaciones masivas de vuelos en los aeropuertos del estado.

En este contexto, las autoridades estatales insistieron en evitar desplazamientos innecesarios, mientras los equipos de emergencia trabajaban para despejar rutas y asistir a comunidades aisladas. Todo este escenario reforzó la importancia de los datos del NWS como una herramienta clave para comprender la magnitud real de lo ocurrido.