¿Continuará la ola de frío en Nueva York y Nueva Jersey? Lo que se espera para esta semana invernal

La región del noreste de Estados Unidos atraviesa una semana marcada por el dominio del invierno boreal, con temperaturas persistentemente bajas y el regreso de condiciones árticas hacia el fin de semana. Tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, los pronósticos oficiales anticipan que el alivio térmico será breve y limitado, mientras se refuerza la posibilidad de nuevas irrupciones de aire gélido, ráfagas de viento intensas y episodios menores de nieve.

Pronóstico para la ciudad de Nueva York: leve y breve ascenso de la temperatura

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en la ciudad de Nueva York advirtió que, aunque habrá una pausa momentánea respecto del frío extremo, las temperaturas seguirán por debajo de los valores normales para esta época del año.

Temperaturas máximas esperadas para Nueva York durante este martes NWS

Según el organismo, el período hasta el jueves por la noche se caracterizará por tiempo seco y un ambiente invernal persistente, sin precipitaciones relevantes, pero con marcas térmicas que no darán respiro.

Durante el martes, las temperaturas máximas en la ciudad de Nueva York y el noreste de Nueva Jersey se moverán mayormente en torno a los 30°F (−1°C), con algunos sectores que alcanzarán valores en los medios 30°F (alrededor de 2°C).

Hacia la mitad de la semana, el escenario se tornará progresivamente más frío. El paso de sistemas de baja presión al norte y al sur de la región, junto con el desarrollo de una nueva vaguada en niveles altos, favorecerá la advección de aire más frío desde el interior del continente.

De acuerdo con el NWS de Nueva York, este patrón hará que tanto el miércoles como el jueves presenten un descenso gradual de las temperaturas, lo que reforzará la sensación invernal.

El fin de semana se espera un reingreso de frío ártico en Nueva York Angela Waiss/Associated Press

El cambio más importante llegará hacia el viernes y el fin de semana. El organismo meteorológico señaló que un frente ártico avanzará desde el noroeste, impulsado por una combinación de sistemas en altura que se desplazarán desde la región de la bahía de Hudson y el centro de Canadá. Esto marcará un quiebre claro en las condiciones, con la posibilidad de nevadas débiles y el retorno de un frío mucho más severo.

Las precipitaciones asociadas a este evento serían limitadas en cuanto a humedad disponible, por lo que las acumulaciones de nieve se prevén ligeras. Sin embargo, el aire extremadamente frío favorecerá una mayor eficiencia en la formación de copos, lo que podría generar episodios de nieve intermitente.

Pronóstico para Nueva Jersey: dos posibles nevadas en las próximas horas

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional con base en Mount Holly, Nueva Jersey, coincide en que el patrón invernal dominará gran parte de la semana, con temperaturas consistentemente por debajo de lo habitual y el regreso de un frío peligroso hacia el fin de semana. Según este pronóstico, muchas áreas permanecerán bajo el punto de congelación durante varios días consecutivos.

A lo largo de la semana, las temperaturas máximas se mantendrán generalmente entre los medios 20°F y los bajos a medios 30°F (aproximadamente −4°C a 1°C). Este rango térmico confirma que, salvo el martes, no habrá jornadas templadas.

Con la llegada de un nuevo frente ártico el viernes por la noche, el descenso se acentuará y tanto el fin de semana como el inicio de la próxima semana mostrarán máximas nuevamente en los 10°F y los 20°F (−9°C a −6°C).

Temperaturas máximas esperadas para Nueva Jersey durante este martes NWS

En lo que respecta a la nieve, Nueva Jersey enfrentará dos posibls precipitaciones invernales. La primera se concentra en la noche del martes, aunque el potencial disminuyó en las últimas actualizaciones.

El sistema que afectará a la región es débil y con poca humedad, por lo que las acumulaciones serán limitadas. Se espera desde una capa muy delgada hasta una pulgada (2,5 centímetros) de nieve, principalmente al sur de la autopista de Pennsylvania y de la ruta I-195. Más al norte, el escenario se reduce a posibles ráfagas o copos aislados sin acumulación apreciable.

El segundo episodio llegaría el viernes, asociado al avance del frente ártico y a un sistema tipo “clipper” que se desplazará al norte de la región. Aunque aún es temprano para precisar detalles, el NWS de Nueva Jersey considera probable un período de nieve ligera o incluso ráfagas intensas de corta duración.