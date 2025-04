“¿Dónde está Adrián?”: la búsqueda de un migrante venezolano deportado por el ICE termina un mes después en El Salvador

Su familia estaba desesperada. El migrante venezolano Neiyerver Adrián Leon Rengel, de 27 años, había sido visto por última vez cuando se dirigía a su trabajo en una barbería de Dallas, en Texas. Era el 13 de marzo, el día de su cumpleaños. Desde entonces, hasta cinco semanas después, ninguna autoridad le confirmaba lo que había ocurrido: estaba preso en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

La desesperada búsqueda del migrante venezolano deportado por el ICE

La familia de Adrián supo a través de un periodista de la administración de Donald Trump finalmente había confirmado que estaba en una cárcel de Nayib Bukele, en El Salvador. Su hermano, el ciudadano venezolano Nedizon Alejandro León Rengel estuvo más de un mes siguiendo su pista.

Para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el migrante deportado es parte del Tren de Aragua, la banda criminal calificada “una organización terrorista” por el gobierno de Trump, según informó NBC News.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 5 de marzo de 2023. (AP Foto/Salvador Melendez) Salvador Melendez - AP

Al no poder encontrarlo, Nedizon Alejandro y la novia de Adrián se comunicaron con las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, pero, además de ser paseados por diferentes departamentos, les daban diferentes explicaciones. Entre ellas, les dijeron que había sido deportado a su país de origen, El Salvador. Pero Adrián es de Venezuela, como el resto de su familia.

La madre de ambos vive en Venezuela. Allí intentó averiguar sobre su hijo desaparecido en el centro de detención de Caracas al que derivan a los inmigrantes deportados desde Estados Unidos, pero le dijeron que no estaba en ese lugar.

Adrián es venezolano pero fue deportado a El Salvador Captura NBC News

“Me entristece mucho”

La familia decidió acudir a diferentes organizaciones sin fines de lucro salvadoreñas que asisten a familias de deportados, pero no obtuvieron respuestas. “Durante 40 días, su familia ha estado esperando conocer su destino”, lamentó Juan Proaño, el director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), que intentó asistirlos.

Finalmente, al recibir una consulta de una periodista de NBC News, el DHS confirmó el pasado martes 22 de abril que Adrián había sido deportado a El Salvador. “Me entristece mucho”, expresó Alejandro al enterarse.

A pesar de ser venezolano el DHS confirmó que Adrián fue deportado a El Salvador (Archivo AFP) HANDOUT - EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS O

El departamento federal no respondió si el venezolano, que tiene una hija de 6 años, fue enviado a la mega prisión salvadoreña Cecot, como ocurrió con otros de sus compatriotas. “Allí, (el presidente de El Salvador, Nayib) Bukele dice que los demonios entran en su infierno y mi hermano no es un delincuente”, lamentó el latino. A su vez, manifestó: “En este momento, no me siento muy bien. La noticia me ha caído como un balde de agua fría”.

Las autoridades relacionan a Adrián León Rengel con el Tren de Aragua

La subsecretaria de del DHS, Tricia McLaughlin, fue consultada sobre el caso del venezolano y aseguró: “Adrian León Rengel, ingresó ilegalmente a nuestro país en 2023 desde Venezuela y es socio del Tren de Aragua”.

Sin embargo, su hermano aseguró que Adrián llegó al país norteamericano el 12 de junio de ese año, pero con una cita sacada en aplicación CBP One. Además, solicitó el estatus de protección temporal el 1° de diciembre de 2024 al ICE de ese estado.

El DHS aseguró que Adrian León Rengel está asociado al Tren de Aragua Credito personalizado: X:@Sec_Noem - Archivo

Desde NBC News le solicitaron pruebas sobre sus acusaciones. “No vamos a compartir informes de inteligencia ni a socavar la seguridad nacional cada vez que un pandillero niegue serlo, sería una locura”, respondió McLaughlin.

En ese sentido, remarcó: “El Tren de Aragua es una banda despiadada que viola, mutila y asesina por deporte. El presidente Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, no permitirán que terroristas extranjeros operen en nuestro país y pongan en peligro a los estadounidenses. Siempre priorizarán la seguridad del pueblo estadounidense”.

Para la familia, la deportación es “una desaparición forzada”

El hermano de Adrián negó que su hermano forme parte del Tren de Aragua y apuntó:“Para mí es una desaparición forzada, porque no se comunica con nadie, no le están dando derecho a nada, no le están dando derecho a la defensa; por lo que tengo entendido, aquí todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“El único delito que tenemos aquí es ser migrante y ser venezolanos, y ahora el gobierno se ha vuelto contra esta nacionalidad, todos pertenecemos al Tren de Aragua”, consideró Alejandro.

La familia de Adrián aseguró que su deportación es una "desaparición forzada" (Archivo AFP) HANDOUT - AFP

Los antecedentes menores del migrante venezolano

Adrián tiene en su historial un delito menor clase C por posesión de parafernalia de drogas, por lo que pagaba una multa de $492 en cuotas mensuales. Había sido detenido por la policía de Irving, Texas, cuando viajaba en el auto de un compañero, quien tenía infracciones de tránsito pendientes.

Los oficiales encontraron un picador de marihuana en el vehículo. “No sé por qué le hicieron esa acusación, porque el auto no era suyo y tampoco las pertenencias del auto no eran suyas”, apuntó Alejandro.

La familia considera que la primera vez que lo detuvieron lo vincularon con el Tren de Aragua por un tatuaje que tiene en la mano de una corona con la inicial “Y”, la primera letra del nombre de su exesposa. El joven venezolano decidió cubrirlo con un tatuaje de tigre.

“No somos delincuentes. Somos personas que estudiamos profesiones en Venezuela. Tuvimos carreras; no estamos vinculados a nada de eso”, remarcó Alejandro.