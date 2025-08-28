Dónde están los barcos de guerra de EE.UU. que patrullan el Caribe

Un importante despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump se acerca a aguas territoriales de Venezuela. La operación, que incluye varios barcos de guerra de EE.UU., tiene como objetivo declarado la lucha contra el narcotráfico latinoamericano. La magnitud de la movilización genera tensiones y suscita sospechas sobre posibles acciones militares en la región del Caribe Sur.

¿Cuál es la ubicación del despliegue naval norteamericano?

La Armada de Estados Unidos no especificó la localización exacta donde operarán los buques, aunque indicó que los navíos patrullan el Caribe y el Pacífico, cerca de varios países de América Central y del Sur, a la espera de órdenes más específicas. Un funcionario del Departamento de Defensa afirmó que los destructores “no están cerca de la costa de Venezuela”.

El USS Iwo Jima se encuentra en el mar Caribe cerca de #Curazao,

Los destructores de misiles guiados USS Sampson, USS Gravely y USS Jason Dunham fueron vistos por última vez en las proximidades de la isla caribeña de Curazao. Se espera su llegada a su destino final en las próximas horas. El resto de la flota partió del puerto de Norfolk, en Virginia, y se dirige hacia el sur.

Qué arsenal militar compone la operación

El despliegue norteamericano se divide en dos olas y suma ocho buques de guerra, dos submarinos nucleares, varios helicópteros, aviones militares y cerca de 8000 efectivos. La primera fase de la operación la lidera el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima.

Este contingente incluye el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el buque de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.

La misión incluye a 2200 infantes de la Unidad Expedicionaria de Marines número 22

Para reforzar la presencia, Estados Unidos envió naves adicionales. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán a la región a inicios de la próxima semana. El buque de combate litoral USS Minneapolis-St. Paul ya se encuentra en el Caribe. El despliegue se completa con aviones de vigilancia P-8 Poseidon y un submarino nuclear adicional.

Las capacidades de la flota desplegada

El USS Iwo Jima tiene un tamaño comparable al de un portaviones mediano. Desde su cubierta operan unos 30 helicópteros y aviones de aterrizaje vertical, como los Harrier. Su velocidad aproximada es de 40 kilómetros por hora.

El USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale son buques diseñados para el desembarco de tropas y equipo. Pueden transportar helicópteros CH-46, aeronaves polivalentes MV-22 Osprey y hasta 14 vehículos anfibios del Cuerpo de Marines. El objetivo declarado es “llevar a cabo operaciones de presencia y embarcar de manera segura a los marines en tierra para llevar a cabo una amplia variedad de misiones de contingencia“.

Cada uno de los destructores desplegados está armado con más de 90 misiles Tomahawk

Los destructores USS Sampson, USS Gravely y USS Jason Dunham están armados con sistemas de combate Aegis. Cada uno posee más de 90 misiles Tomahawk, incluidos misiles tierra-aire, y transporta helicópteros MH-60 Seahawk. A bordo de cada destructor viajan destacamentos de la Guardia Costera para realizar detenciones en operaciones de interdicción de drogas. Los aviones P-8 Poseidon alcanzan los 900 kilómetros por hora y se especializan en reconocimiento y guerra antisubmarina.

La movilización de tantos recursos militares para apoyar al Comando Sur de Estados Unidos es inusual. Esta área de responsabilidad es a menudo llamada “el área olvidada” debido a las exigencias de seguridad en Medio Oriente y el Indopacífico, que dificultan el mantenimiento de una presencia regular de tropas o buques estadounidenses en América Central y del Sur.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.