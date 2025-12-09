Dónde jugará Ecuador sus partidos del Mundial 2026 en EE.UU.

El Mundial 2026 ya quedó completamente definido con los 12 grupos y sus cuatro integrantes de cada uno, que disputarán el máximo torneo del fútbol masculino de la FIFA. En el caso de Ecuador, la Tricolor quedó ubicada en el Grupo E, junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, tres rivales a los que enfrentará en distintas ciudades de Estados Unidos, una de las tres sedes de esta edición mundialista.

Dónde jugará Ecuador sus partidos de fase de grupos

Según el formato de la FIFA, los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros en la tabla general combinada.

El debut de Ecuador será tres días después de la inauguración del torneo, programada para el 11 de junio en México.

Las sedes donde La Tri tendrá sus primeros juegos en la Copa Mundial 2026, son:

Su debut en la Copa del Mundo será el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia a las 19 hs , tiempo del Este de Estados Unidos.

El segundo compromiso de La Tri será ante Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 20 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

El cierre de la fase de grupos será contra Alemania el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a las 16 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

LA NACION cuenta con un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).

Todas las sedes del Mundial 2026

Esta será una edición inédita de la Copa Mundial, donde por primera vez jugarán 48 selecciones de todo el planeta, con un total de 104 partidos para definir al ganador, repartidos en 16 ciudades de tres países anfitriones, según datos de FIFA.

Las sedes de las tres naciones anfitrionas son:

Estados Unidos

Estadio de Atlanta﻿: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.

Estadio de Boston: capacidad de 65 mil hinchas. Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

Estadio de Houston: posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas. Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

Estadio de Los Ángeles﻿: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas. Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.

Estadio de Nueva York y Nueva Jersey﻿: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final.

Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos. En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.

Estadio del Área de la Bahía de San Francisco﻿: tiene una capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.

Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil simpatizantes y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

México

Estadio Ciudad de México: tiene capacidad para 83 mil personas. Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

Estadio Guadalajara: con capacidad para 48 mil espectadores. Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos.

Estadio Monterrey: tiene una capacidad para 53.500 personas. En la sede se jugarán tres partidos en la zona de grupos y uno en los dieciseisavos de final.

Canadá

Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos.

BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

Historial de Ecuador en las Copas del Mundo

Esta será la quinta participación de Ecuador en las Copas del Mundo. Su primer Mundial fue el de Corea-Japón 2002.

Ecuador podría enfrentarse a un bombo complicado en el Mundial 2026 Imagen generada con IA

Su mejor participación en los torneos de FIFA, ocurrió en el de Alemania 2006, cuando llegó hasta los octavos de final.