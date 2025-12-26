Dónde queda el colegio en el que se filmó High School Musical: está en Utah y en vacaciones se convierte en un museo

El legendario colegio de High School Musical existe en la vida real, se encuentra en Utah y es mucho más que un centro educativo. Durante las vacaciones, este lugar se convierte en un santuario para los seguidores de la franquicia, y ofrece una experiencia tipo museo que permite explorar cada rincón icónico de la filmación.

High School Musical, el lugar de Utah donde se filmó la película de Disney

La escuela preparatoria East en Salt Lake City, Utah, es donde nació High School Musical y se filmó High School Musical: El Musical: La Serie. El elenco cantó Stick to the Status Quo en la cafetería y Troy lideró a los Wildcats a la victoria en el gimnasio y donde incluso las taquillas de Sharpay siguen pintadas de rosa, destacó Visit Utah.

El colegio formó parte de High School Musical y High School Musical: El Musical: La Serie (Instagram/@oceways)

La escuela secundaria East se convierte en un museo y ofrece visitas de lunes a jueves de 15.30 a 17.30 hs, pero con reservación previa. Además, desde el colegio señalan que no hay visitas en días sin clases, festivos ni días de cierre escolar.

En Utah también se encuentra la preparatoria Murray, donde se filmaron las audiciones de Troy y Gabrielle, y está a unos 20 minutos en coche, consignó Planned Wanderings.

Utah es un lugar con el que Disney mantiene una estrecha relación y fue escenario de más de 40 películas, incluyendo El Llanero Solitario y John Carter. El pueblo es famoso por sus talentosos equipos de producción y sus generosos incentivos para los productores, según Travel Noire.

Qué otras actividades se pueden hacer en Utah y los alrededores

En Salt Lake City se pueden hacer una gran cantidad de actividades. Estas son algunas de las más populares:

Visitar los Cines Broadway Centre : ofrece una vibrante escena cinematográfica y proyectan películas independientes excepcionales.

: ofrece una vibrante escena cinematográfica y proyectan películas independientes excepcionales. Ir al Publik Coffee Roaster: para tomar un espresso y comer una deliciosa tostada gourmet. El sitio apareció en el cuarto episodio de High School Musical: El Musical: La Serie (HSMTMTS)

(HSMTMTS) Visitar el Teatro Eccles en el centro de la ciudad, que presenta varias obras de Broadway.

Jugar a los bolos en el Bonwood Bowl, que aparece en el episodio cinco de HSMTMTS.

La escuela abre de lunes a jueves de 15.30 a 17.30 hs, pero con reservación previa (Instagram/@oceways)

En Murray

Visitar la cima del cañón Little Cottonwood ofrece las estaciones de esquí Snowbird o Alta. Snowbird cuenta con 2500 acres (1011 hectáreas) y tiene la temporada de esquí más larga de Utah, mientras que Alta ofrece más de 116 pistas y un esquí divertido para principiantes.

ofrece las estaciones de esquí Snowbird o Alta. Snowbird cuenta con 2500 acres (1011 hectáreas) y tiene la temporada de esquí más larga de Utah, mientras que Alta ofrece más de 116 pistas y un esquí divertido para principiantes. Hale Centre Theatre : uno de los espacios teatrales más tecnológicos del mundo con un escenario completo.

: uno de los espacios teatrales más tecnológicos del mundo con un escenario completo. Selección gastronómica: Utah tuvo su primer Shake Shack en 2019, y su hamburguesa es una de las mejores del estado.

Hacia el sur de Utah

Jugar entre las espectaculares rocas rojas de St. George como un Wildcat . Este lugar es un paraíso para los amantes de los deportes y la recreación, con opciones de ciclismo, golf y escalada

. Este lugar es un paraíso para los amantes de los deportes y la recreación, con opciones de ciclismo, golf y escalada Visitar The Inn at Entrada : para jugar en los mismos greens donde Troy y Gabriella bailaron en la segunda película de High School Musical.

para jugar en los mismos greens donde Troy y Gabriella bailaron en la segunda película de High School Musical. Al noroeste, hacia Tuacahn, se podrá ver un musical bajo el cielo del desierto los fines de semana.

Miles de fans de la película recorren el colegio y se sacan fotos en los lugares emblemáticos (Instagram/@oceways)

Naturaleza

Visita el parque nacional Zion, a una hora de St. George, para recorrer el tranquilo Riverside Walk para admirar los paisajes. Los senderistas expertos pueden recorrer el desgarrador Angels Landing Trail para contemplar el parque desde una vista panorámica.

Gastronomía

Al Norte de Utah, Logan, Ogden, Salt Lake City, Park City y Provo son centros urbanos con excelentes restaurantes, eventos culturales y música en vivo, al borde de las aventuras de montaña.

Al Sur de Utah, Moab, Kanab, Springdale, Torrey, Bluff, St. George y Cedar City combinan la aventura con sus atractivos gastronómicos y culturales.