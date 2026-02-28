Eclipse lunar de marzo: por qué se conoce como Luna de Sangre y a qué hora se verá en EE.UU.
Este es uno de los eventos astronómicos más esperados del año y se podrá ver en todas las regiones del país
El próximo 3 de marzo ocurrirá un eclipse lunar que podrá ser visto en prácticamente todas las regiones de Estados Unidos. Este es uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026 y se le conoce popularmente como “Luna de Sangre”.
Por qué al eclipse lunar se le conoce como Luna de Sangre
Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que provoca que su sombra cubra el satélite de forma gradual, explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
La atmósfera terrestre filtra los colores de la luz del Sol, dispersa principalmente los tonos azules y verdes y permite el paso de los rojos y naranjas, lo que tiñe a la Luna de un color rojo o cobrizo. Es por esta razón por la que al eclipse lunar se le conoce popularmente como “Luna de Sangre”.
Las mejores horas para ver el fenómeno en Estados Unidos son:
El evento comenzará con la fase parcial a las 3.44 horas del tiempo del este y alcanzará su totalidad alrededor de las 6.04 horas, según la agencia espacial.
- Inicio del eclipse parcial: 3.44 hs (ET)
- Inicio de la totalidad: 6.04 hs (ET)
- Final de la totalidad: 7.02 hs (ET)
- Fin del eclipse completo: antes de que la Luna se ponga en el horizonte
Dónde se podrá ver el eclipse lunar del 3 de marzo
Este fenómeno astronómico será visible en todo Estados Unidos y en gran parte del mundo, excepto en países de Europa y África, donde será de día durante la fase principal.
La NASA publicó en su página oficial una serie de videos explicando qué ocurrirá durante el eclipse lunar y también compartió un mapa animado que muestra dónde será visible.
Los especialistas estiman que cerca de 2 mil 500 millones de personas en Estados Unidos, Canadá, México y países de Asia Oriental y el Pacífico podrán observar al menos una parte de este inusual evento.
Al tratarse de un eclipse lunar, no se requieren gafas especiales, como sucede con los eclipses solares. Se podrá ver a simple vista sin riesgo para los ojos. Para una mejor experiencia, la NASA recomienda el uso de binoculares o, preferiblemente, un telescopio para apreciar los detalles.
De igual manera, se aconseja observar el eclipse en un lugar con poca contaminación lumínica y revisar el estado del clima, ya que las nubes podrían obstruir la visión.
Supersticiones en torno a la Luna de Sangre
A lo largo de la historia, han existido numerosos mitos respecto a la Luna de Sangre. En algunas culturas se le temía porque se consideraba un presagio de mala suerte, según The Old Farmer’s Almanac.
- Presagio de catástrofes o desgracias: se creía que anunciaba guerras, epidemias o desastres naturales.
- Señal de cambios importantes: algunas culturas lo asociaban con transformaciones profundas en la vida personal o colectiva.
- Influencia sobre la fertilidad y el parto: en ciertas tradiciones se pensaba que podía afectar nacimientos o fecundidad.
- Poderes mágicos y rituales: en culturas como la mesoamericana o la Europa medieval, se vinculaba con hechizos, rituales de protección o prácticas esotéricas.
- Miedo y superstición religiosa: algunas religiones antiguas lo relacionaban con castigos divinos.
Actividades para observar el eclipse lunar del 3 de marzo en Estados Unidos
Durante este tipo de eventos suelen organizar diversas actividades de observación y divulgación astronómica, que combinan ciencia, turismo y entretenimiento.
Muchos parques nacionales y estatales habilitan zonas de observación con poca contaminación lumínica, con vistas despejadas del horizonte y condiciones ideales para tomar fotografías con equipo adecuado.
Centros como el Griffith Observatory en Los Angeles, el Adler Planetarium en Chicago o el Hayden Planetarium en Nueva York organizan charlas, transmisiones en vivo y sesiones con telescopios para seguir el eclipse con explicación científica.
