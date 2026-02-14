Eclipse lunar total en marzo: a qué hora es y cómo verlo desde Nueva York

A principios de marzo, los astros sorprenderán con un eclipse lunar total, el cual mostrará una Luna de Sangre en el cielo nocturno de diferentes ciudades alrededor del mundo. En Nueva York, la fase total alcanzará a verse forma breve durante las primeras horas del día.

A qué hora y cómo ver el eclipse lunar total desde Nueva York

Este fenómeno astronómico ocupará el cielo nocturno el próximo 3 de marzo de 2026 y podrá verse desde Nueva York y otras partes de Estados Unidos, de acuerdo con Starwalk.

La Luna de Sangre es un fenómeno astronómico que ocurrirá el próximo 3 de marzo durante las primeras horas del día (ARCHIVO-Pexels/Tom Fisk)

Se estima que el proceso del eclipse lunar total dure más de cinco horas, aunque el satélite terrestre alcanzaría su totalidad entre las 06.04 hs a 07.03 hs (ET).

La Luna Roja o Luna de Sangre aparecerá en el cielo durante poco menos de una hora. El fenómeno podrá verse en Asia oriental, Australia, Nueva Zelanda (el 4 de marzo), así como en la región del Pacífico, América del Norte, América Central y el extremo oeste de Sudamérica.

En Nueva York, la Luna Roja podrá verse brevemente en el cielo, ya que alcanzará su totalidad en un punto muy bajo del horizonte; poco después, el satélite se ocultará, por lo que no será posible observar las fases finales del fenómeno.

Este 2026 en Nueva York, la Luna Roja se verá brevemente en su fase total antes de ponerse (Archivo) Foto: Pexels

Esta situación se repetirá en otras ciudades del este de Estados Unidos, como Washington D.C. y Miami. Por el contrario, solo en la costa oeste (en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Vancouver) se podrá observar el eclipse en su totalidad.

Cómo se forma un eclipse lunar y consejos para verlo

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que bloquea la luz solar directa. Esto provoca que el satélite se oscurezca a medida que es cubierto por la sombra terrestre, aunque, de acuerdo con la NASA, no desaparece por completo, sino que adquiere un tono rojizo.

Es importante mencionar que todos los eclipses lunares pueden ser vistos sin necesidad de instrumentos especiales, a diferencia de los solares, ya que no representan ningún riesgo para la vista humana.

Un eclipse lunar total se forma cuando la Luna está en su fase llena (NASA)

Para una experiencia de observación óptima, se recomienda buscar un entorno oscuro, alejado de las luces artificiales y de la contaminación lumínica.

Además, es necesario que la vista al cielo esté despejada, sin árboles o edificios que obstruyan la Luna. También se puede implementar el uso de binoculares o un telescopio pequeño para mejorar la vivencia.

Mejores lugares para ver el eclipse lunar de marzo 2026

Los mejores lugares en EE.UU. para ver el eclipse lunar total, según Space, son:

Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona

Montaña Horsetooth en Colorado

Parque Nacional Saguaro en Arizona

Parque Estatal del Desierto de Anza-borrego en California

Isla Grande en Hawái

Parque Nacional Joshua Tree en California

Parque Nacional del Valle de la Muerte en Nevada

En Estados Unidos existen diferentes espacios públicos para observar el próximo eclipse lunar total (NASA)

Otros eclipses que se podrán observar en el año, según el calendario de la NASA son:

El eclipse solar anular del 17 de febrero, que será visible en su totalidad en la Antártida, y de forma parcial en África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Asimismo, se observará parcialmente en Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico.

Mientras que el próximo eclipse lunar será parcial y tendrá lugar del 27 al 28 de agosto del presente año, visible en América, Europa, África, Asia Occidental.