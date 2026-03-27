Ecuador vs. Marruecos, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Tri se mide este viernes 27 de marzo ante Marruecos en Madrid en el primer amistoso internacional del año, un duelo de alto nivel que servirá a Sebastián Beccacece para afinar su once de cara al Mundial 2026. El partido representa además un ensayo específico: Ecuador debutará en la Copa del Mundo ante Costa de Marfil, otro combinado africano.

Ecuador y su preparación para el Mundial 2026.

Beccacece convocó a 34 jugadores para los dos amistosos europeos de marzo, con el objetivo de pulsar el estado de forma de varios futbolistas antes de definir la lista definitiva para el Mundial.

Moisés Caicedo y Sebastián Beccacece. Selección de Ecuador

Las principales figuras del plantel —Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Moisés Caicedo (Chelsea) y Pervis Estupiñán (Milan)— atraviesan un presente activo en la élite del fútbol europeo.

Cómo ver en vivo Marruecos vs. Ecuador

De acuerdo con el calendario confirmado por ESPN Deportes, el partido se disputará este viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España, con inicio a las 4:15 PM ET. Las opciones para seguirlo en vivo desde EE.UU. son las siguientes:​

ESPN Deportes y ESPN Unlimited (para la audiencia en EE.UU.)

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, habla durante una rueda de prensa en Guayaquil (Ecuador), en el cierre de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 Jonathan Miranda - EFE

El Grupo E de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador integrará el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri debutará el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil a las 7:00 PM ET en el NRG Stadium de Houston.

del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri debutará el en el NRG Stadium de Houston. Su segunda presentación será el sábado 20 de junio ante Curazao. Ecuador buscará superar la primera ronda y apuntar hacia los octavos de final, su mejor actuación histórica, lograda en Alemania 2006.

Fecha Partido Sede Hora (ET) Dom. 14 jun. Costa de Marfil vs.

Ecuador Houston, Texas 7:00 PM Sáb. 20 jun. Ecuador

vs. Curazao Por confirmar Por confirmar

Historial de Ecuador ante selecciones africanas

El duelo ante Marruecos será el partido número 11 de Ecuador contra selecciones africanas. El historial resulta relevante porque la Tri se medirá ante Costa de Marfil en su debut mundialista, lo que convierte estos encuentros de preparación en ensayos directos para leer los estilos del continente.

Ecuador's forward #13 Enner Valencia (L) celebrates with teammate defender #03 Piero Hincapie (R) after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Argentina at the Monumental Banco Pichincha Stadium in Guayaquil, Ecuador on September 9, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) RODRIGO BUENDIA - AFP

Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección, y Moisés Caicedo son las principales referencias ofensiva y de mediocampo para afrontar esa exigencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.