El emotivo reencuentro de un exiliado venezolano en pleno discurso de Trump frente a la Unión: su dura historia de cautiverio

En medio de los aplausos, las consignas y los anuncios de alto impacto político, una escena se robó la atención durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. La historia de un opositor venezolano recientemente liberado, que reapareció por sorpresa en el Capitolio para abrazar a su sobrina tras meses de cautiverio, convirtió la sesión en un momento de emoción.

El abrazo que conmovió al Congreso: el reencuentro de Enrique Márquez con su familia

El reencuentro tuvo lugar el martes por la noche, cuando el excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez fue reconocido en plena intervención presidencial en Washington.

Enrique Márquez apareció durante el discurso de Donald Trump

El líder opositor, quien fuera excarcelado semanas atrás, apareció en el recinto de la Cámara de Representantes luego de que Trump anunciara que no solo había recuperado la libertad, sino que se encontraba presente en la sala. Su sobrina, Alejandra González, estaba sentada entre los invitados y desconocía que volvería a verlo allí, en ese escenario.

“Me complace informarte que no solo tu tío ha sido liberado, sino que está aquí esta noche”, expresó el mandatario, antes de que Márquez ingresara al recinto y le extendiera un abrazo ante la ovación de los legisladores. CNN describió la escena como un reencuentro sorpresivo y conmovedor, enmarcado en un contexto de profundas transformaciones políticas en Venezuela tras la salida del poder de Nicolás Maduro el 3 de enero.

De candidato presidencial a preso político: el derrotero de Márquez

CNN detalló que Márquez, quien compitió como aspirante presidencial en 2024 por un partido centrista, fue detenido en enero de 2025 luego de cuestionar el triunfo electoral de Maduro. Las autoridades lo acusaron de estar vinculado a un intento de golpe de Estado.

Tras su arresto, fue recluido en la prisión de El Helicoide, en Caracas, un centro señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones y por albergar a presos políticos.

Trump dio detalles sobre la operación para capturar a Nicolás Maduro

El propio Trump, durante su discurso, sostuvo que Alejandra “temía no volver a ver a su tío”. La liberación de Márquez se produjo el mes pasado, en medio de presiones ejercidas por Estados Unidos sobre la nueva conducción venezolana para que excarcelara a cientos de detenidos por razones políticas.

De acuerdo con la organización Foro Penal, citada por CNN, más de 400 presos políticos fueron liberados desde la salida de Maduro del poder, aunque todavía quedarían cientos tras las rejas y muchos de los excarcelados enfrentan restricciones como prohibiciones de viaje o presentaciones periódicas ante tribunales.

El discurso de Trump y la idea de Venezuela como un “nuevo amigo”

En su intervención ante el Congreso, Trump enmarcó la liberación dentro de lo que describió como una operación decisiva que permitió remover a Maduro del poder y abrir una nueva etapa bilateral.

El presidente calificó a Venezuela como un “nuevo amigo” y un “socio”, y aseguró que, tras el operativo, se trabajó con el nuevo liderazgo para cerrar “esa prisión vil” y liberar a cientos de detenidos.

El discurso completo en español del Estado de la Unión de Donald Trump

El mandatario afirmó que la cooperación con la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, busca generar beneficios económicos para ambos países y ofrecer una nueva esperanza a quienes “sufrieron terriblemente”.

En ese contexto, presentó el caso de Enrique Márquez como símbolo del cambio político en Caracas y del impacto humano de las decisiones adoptadas por su administración.