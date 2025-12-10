EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas

WASHINGTON.- El endurecimiento de los controles migratorios bajo la segunda administración de Donald Trump podría sumar pronto una nueva medida por la propuesta para que visitantes extranjeros que pueden ingresar al país sin la necesidad de visa tengan que proporcionas su historial de redes sociales de los últimos cinco años.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) “está agregando las redes sociales como un dato obligatorio” como parte del proceso de revisión para los viajeros que ingresan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP), según un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el miércoles. La propuesta recibió un aviso de 60 días con solicitudes de comentarios.

Controles en el Aeropuerto Internacional de Houston, Texas. RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

El cambio, de concretarse, afectaría a los visitantes elegibles para el Programa de Exención de Visa, que permite a personas de 42 países viajar a Estados Unidos por hasta 90 días sin visa, siempre que primero obtengan una autorización electrónica de viaje. La Argentina inició en septiembre pasado el proceso para ingresar al VWP, un plan en el que las autoridades de ambos países han avanzado en las últimas semanas y del que se esperan novedades para el año próximo.

“Para cumplir con la orden ejecutiva 14161 de enero de 2025 (Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública), la CBP está añadiendo las redes sociales como un dato obligatorio para la solicitud del ESTA. Este dato requerirá que los solicitantes del ESTA proporcionen sus redes sociales de los últimos cinco años”, señala el documento oficial.

El ESTA es el sistema electrónico de autorización de viaje que deben tramitar ciudadanos de países que están bajo el Programa de Exención de Visa que quieran viajar a Estados Unidos. Los solicitantes deben pagar 40 dólares y proporcionan una dirección de correo electrónico, domicilio particular, número de teléfono e información de contacto de emergencia. La autorización tiene una validez de dos años.

En el documento presentado en el registro federal, la CBP indicó que planea exigir a los solicitantes una larga lista de datos personales, incluidas las redes sociales, direcciones de correo electrónico de la última década, y nombres, fechas de nacimiento, lugares de residencia y lugares de nacimiento de padres, cónyuges, hermanos e hijos.

El plan publicado por el DHS es la última de una serie de medidas de la administración Trump destinadas a restringir la entrada de extranjeros a Estados Unidos. Esto incluye una prohibición de viaje planificada para alrededor de 30 países, anunciada días atrás luego del ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, en Washington.

El presidente Donald Trump, en Washington. Julia Demaree Nikhinson - AP

El gobierno estadounidense ya había lanzado planes para realizar revisiones en redes sociales de algunos solicitantes de visa, incluidos a quienes solicitan las H-1B para trabajadores extranjeros cualificados, así como a quienes solicitan visas de estudiante y académicas.

El 3 de diciembre pasado, el Departamento de Estado informó que esa medida sobre los solicitantes de H-1B empezará a regir a partir del lunes próximo, e instó a quienes apliquen y “a sus dependientes (visas de no inmigrante H-4) a configurar la privacidad de todos sus perfiles en redes sociales a ‘público’”.

“El Departamento de Estado utiliza toda la información disponible en la evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes de visa inadmisibles a Estados Unidos, incluyendo a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública del país. Realizamos una evaluación exhaustiva de todos los solicitantes de visa, incluyendo la revisión de la presencia online de todos los solicitantes de estudiantes y visitantes de intercambio en las clasificaciones de no inmigrantes F, M y J", señaló la cartera que lidera el secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Además, pese a que se había anunciado para el 1 de octubre pasado, aún está pendiente de implementación el plan del gobierno para cobrar una nueva tarifa de integridad de visa de 250 dólares a muchos visitantes (los ciudadanos de países que integran el VWP quedarán exentos).

La industria turística ha mostrado su rechazo a la tarifa de integridad de visa, por considerar que podría tener un fuerte impacto en la entrada de visitantes a Estados Unidos.

En noviembre, una coalición de más de 20 empresas de turismo y viajes firmó una carta en la que mostró la preocupación de que la medida desaliente a millones de posibles visitantes extranjeros, incluidos aquellos que viajan a eventos deportivos como será la Copa del Mundo del próximo año, que se desarrollará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Estados Unidos se encamina a una fuerte caída en el número de visitantes extranjeros y el gasto turístico este año. Datos de mayo pasado citados por la agencia Bloomberg indicaron que el país verá reducidos en 12.500 millones de dólares los ingresos por viajes en 2025, y se estima que el gasto de los visitantes caerá por debajo de los 169.000 millones de dólares para finales de año.

El país también se encamina a su primera caída en el número de turistas extranjeros en aproximadamente cinco años, con unas 67,9 millones de visitas previstas para este año, frente a los 72,4 millones de 2024, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Una turista en el puente de Brooklyn, en Nueva York. Shutterstock

Estados Unidos fue la única de las 184 economías globales analizadas por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y Oxford Economics en el estudio de mayo que se proyecta que perderá ingresos por turismo este año.

La disminución se atribuyó a la persistencia de los requisitos de viaje de la era de la pandemia del Covid-19, la fortaleza del dólar y un cambio en la percepción de la gente sobre Estados Unidos debido a la retórica y la política de “Estados Unidos primero” de la administración Trump, según el estudio.

.