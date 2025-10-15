EEUU prepara otra ayuda para Argentina con sector privado por US$20.000 millones

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el miércoles que su gobierno trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de US$20.000 millones para apoyar a la Argentina.

“Estamos trabajando en una línea de crédito de US$20.000 millones (de dólares) que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda”, dijo a periodistas en Washington.

“Así que eso sería un total de US$40.000 millones para la Argentina”, resumió.

Bessent ya anunció hace seis días un intercambio de divisas o "swap" por un monto de US$20.000 millones para respaldar al peso, vapuleado en los mercados.

Y también anunció que el Tesoro estadounidense había comenzado a comprar directamente pesos argentinos.

El miércoles afirmó que estas intervenciones directas de Estados Unidos en el mercado cambiario continuaban, con compras "esta misma mañana".

El día anterior, el presidente Donald Trump sacudió a los mercados al amenazar con cortar el apoyo a la Argentina si su aliado, el presidente ultraliberal Javier Milei, sufría un revés en las elecciones legislativas a finales de mes.

Bessent puntualizó con los periodistas esas declaraciones: el apoyo estadounidense se mantendrá siempre y cuando Milei pueda ejercer su veto a iniciativas legislativas.

“Por lo tanto, no se trata de una cuestión relacionada con las elecciones, sino con la política. Mientras la Argentina continúe implementando buenas políticas, contará con el apoyo de Estados Unidos”, afirmó el secretario del Tesoro.

