EE.UU. reabre su embajada en Caracas después de siete años y consolida el giro con el chavismo
Lo anunció este lunes el Departamento de Estado de Washington
- 2 minutos de lectura'
WASHINGTON.- La embajada estadounidense en Caracas reanudó este lunes sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas, informó el Departamento de Estado norteamericano.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
“Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, explicó el comunicado de prensa.
El mensaje informó además que el equipo de la embajadora Laura F. Dogu está restaurando el edificio de la cancillería “para prepararlo para el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.
La reanudación de las operaciones, destacó el comunicado, “es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente [norteamericano, Donald Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un compromiso directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado.”
Restablecimiento del diálogo
El gobierno de Venezuela había anunciado el domingo la reapertura de sus misiones diplomáticas en Estados Unidos en el marco de la reanudación de las relaciones con Washington impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y Norteamérica, Olivier Blanco, en su cuenta de la red social X. “[Venezuela se compromete] a promover relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, dijo el funcionario.
Junto al Jefe de Misión @plasenciafelixr, recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela 🇻🇪 en EE.UU., que por instrucciones de la Pdta. (E) @delcyrodriguezv serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos.— Oliver Blanco (@OliverBlanco) March 28, 2026
Un paso firme en el fortalecimiento de nuestras… pic.twitter.com/QEwWYDcoGM
Washington había asumido el control temporal de la embajada y de los edificios consulares venezolanos en 2023, luego de la disolución del autoproclamado “gobierno interino” encabezado por el opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconocía como presidente legítimo de Venezuela.
La reapertura de la embajada y de las oficinas consulares facilitaría los trámites para casi un millón de migrantes venezolanos residentes en Estados Unidos, permitiéndoles, entre otras cosas, obtener o renovar pasaportes.
Noticia en desarrollo
Agencias AFP y ANSA
Otras noticias de Venezuela
Tras su segunda audiencia. Desde la cárcel en Nueva York, Maduro pidió por la paz en Venezuela y aseguró: "Estamos bien y firmes"
¿Se puede anular el juicio de Maduro en EE.UU.? El caso que miran de cerca Trump y sus aliados
Nueva York. Qué esperar de la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores este jueves 26 de marzo
- 1
Millones marchan contra Trump en EE.UU. y Europa y denuncian abuso de poder y la escalada militar en Medio Oriente
- 2
De cuánto es el alquiler promedio en Nueva York y qué dice la ley sobre los aumentos en marzo 2026
- 3
Texas exigirá desde mayo pruebas de estatus legal para dar licencias: quiénes quedan afuera
- 4
Para migrantes que esperan la green card: la ley que podría beneficiar a quienes tienen TPS en 2026