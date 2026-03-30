EE.UU. reabre su embajada en Caracas después de siete años y consolida el giro con el chavismo

WASHINGTON.- La embajada estadounidense en Caracas reanudó este lunes sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas, informó el Departamento de Estado norteamericano.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.

Embajada de Estados Unidos en Caracas, el 31 de enero de 2026 PEDRO MATTEY - AFP

“Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, explicó el comunicado de prensa.

El mensaje informó además que el equipo de la embajadora Laura F. Dogu está restaurando el edificio de la cancillería “para prepararlo para el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.

La reanudación de las operaciones, destacó el comunicado, “es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente [norteamericano, Donald Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un compromiso directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado.”

Restablecimiento del diálogo

El gobierno de Venezuela había anunciado el domingo la reapertura de sus misiones diplomáticas en Estados Unidos en el marco de la reanudación de las relaciones con Washington impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y Norteamérica, Olivier Blanco, en su cuenta de la red social X. “[Venezuela se compromete] a promover relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, dijo el funcionario.

Junto al Jefe de Misión @plasenciafelixr, recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela 🇻🇪 en EE.UU., que por instrucciones de la Pdta. (E) @delcyrodriguezv serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos.



Un paso firme en el fortalecimiento de nuestras… pic.twitter.com/QEwWYDcoGM — Oliver Blanco (@OliverBlanco) March 28, 2026

Washington había asumido el control temporal de la embajada y de los edificios consulares venezolanos en 2023, luego de la disolución del autoproclamado “gobierno interino” encabezado por el opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconocía como presidente legítimo de Venezuela.

La reapertura de la embajada y de las oficinas consulares facilitaría los trámites para casi un millón de migrantes venezolanos residentes en Estados Unidos, permitiéndoles, entre otras cosas, obtener o renovar pasaportes.

Noticia en desarrollo

Agencias AFP y ANSA