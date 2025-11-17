EEUU revela adorno conmemorativo para su 250.º aniversario

WASHINGTON (AP) — Cuando la organización sin fines de lucro que planea las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos decidió que quería un adorno para conmemorar ese hito en la historia, su liderazgo sabía exactamente a dónde acudir para obtener orientación.

America250.org trabajó con la Asociación Histórica de la Casa Blanca, que desde 1981 ha vendido un popular adorno de árbol de Navidad en honor a un presidente o un aniversario clave de la Casa Blanca. Ahora se venden más de 1.000.000 de esos adornos cada año.

Los dos grupos trabajaron juntos para producir un recuerdo para marcar el aniversario, oficialmente conocido como el semiquincentenario, y America250.org lo presentó el lunes.

El adorno de edición limitada, hecho a mano, presenta la Declaración de Independencia, el documento que el Segundo Congreso Continental utilizó para anunciar su separación de Gran Bretaña el cuatro de julio de 1776. El presidente Donald Trump tiene una copia colgada en la Oficina Oval.

Un lado del recuerdo presenta el documento impreso en lino y el otro lado muestra banderas estadounidenses ondeando sobre la Casa Blanca y el logotipo de America250 con los años 1776-2026 en una cinta roja. El adorno está adornado con oro de 24 quilates.

Los organizadores dicen que ven la celebración de la fundación de Estados Unidos como una oportunidad para ayudar a unir a un país políticamente dividido.

"Es un momento para reflexionar sobre los últimos 250 años y, aún más importante, hacia dónde nos dirigimos en los próximos 250", declaró Jennifer Condon, vicepresidenta ejecutiva de America250.org.

Condon manifestó que espera que el adorno desempeñe un pequeño papel en ese esfuerzo como "un símbolo de esta unidad que estamos tratando de alcanzar".

Es raro que la asociación de la Casa Blanca lance un adorno fuera de su serie navideña anual. Stewart McLaurin, presidente de la asociación de la Casa Blanca, comentó que su organización sin fines de lucro había ayudado a crear una pieza de colección "que encarna el espíritu y la historia de nuestra nación".

Está hecho por la empresa de Rhode Island, propiedad de veteranos, que produce los adornos de la asociación de la Casa Blanca, y se venderá exclusivamente a partir del lunes en America250.org por US$26,95, y en enero en el sitio web de la asociación de la Casa Blanca.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.