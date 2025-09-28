EEUU se prepara para tormenta que golpeará la costa este como huracán Imelda en los próximos días

MIAMI (AP) — Un sistema meteorológico a punto de convertirse en la tormenta tropical Imelda antes de acercarse a la costa de Carolina del Sur como huracán causó el domingo interrupciones en las Bahamas y las islas cercanas.

Mientras tanto, el huracán Humberto se debilitó muy ligeramente, pero seguía siendo una fuerte tormenta de categoría cuatro en el Atlántico, amenazando a Bermudas.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, instó a las personas a monitorear el clima y mantenerse alerta. Y en Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró un estado de emergencia en anticipación al sistema, actualmente llamado Depresión Tropical Nueve.

Los meteorólogos vaticinaron que el sistema se convertirá en una tormenta tropical más tarde el domingo y en un huracán para el lunes por la noche o el martes. Se llamaría Imelda.

A eso de las 8 a.m. ET, la tormenta se encontraba a unos 460 kilómetros (unas 285 millas) al noroeste del extremo oriental de Cuba y a unos 160 kilómetros (unas 100 millas) al oeste-suroeste de las Bahamas Centrales. Se dirigía al norte-noroeste a 11 kilómetros por hora (7 millas por hora). Sus vientos máximos sostenidos eran de 55 km/h (35 mph).

"Lo que aprendemos cada vez es que nunca sabemos a dónde van a ir", dijo McMaster durante una conferencia de prensa para discutir la tormenta. "Esta tormenta es mortalmente seria. No solo seria. Mortalmente seria".

La tormenta podría traer vientos fuertes y lluvias intensas, que podrían producir inundaciones, declaró. El estado estaba posicionando equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

Huracán Humberto se debilita ligeramente pero sigue siendo una gran tormenta

Humberto tenía vientos máximos sostenidos de 250 km/h (155 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, lo que lo convierte en un huracán de categoría cuatro. Se encontraba a unos 945 kilómetros (unas 585 millas) al sur de Bermudas y se movía al oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph).

Podría ser necesario un aviso de tormenta tropical en Bermudas más tarde en el día, indicaron meteorólogos, y las marejadas podrían llegar a la costa este de Estados Unidos el lunes.

La Depresión Tropical Nueve estaba amenazando partes de Cuba y las Bahamas con lluvias intensas e inundaciones repentinas y partes de las Bahamas están bajo advertencia de tormenta tropical. Se esperaban más advertencias y avisos más tarde el domingo, señaló el centro de huracanes.

El Departamento de Meteorología de las Bahamas instó a las personas en las islas del noroeste y centro, que incluyen Nassau, Isla Andros, San Salvador y Long Island, a "hacer los preparativos finales" para las condiciones de tormenta tropical.

La agencia sostuvo que el centro del sistema probablemente se moverá a través de esa región durante todo el domingo.

“Los residentes en áreas bajas deben tomar medidas para mitigar los daños a la propiedad debido a las inundaciones”, afirmó en el comunicado.

La perturbación tropical trajo fuertes lluvias a la República Dominicana el viernes, lo que llevó a las autoridades a evacuar a cientos de personas y declarar una alerta roja en cinco provincias.

En el Pacífico

Las marejadas generadas por la tormenta tropical Narda, anteriormente un huracán, están afectando la costa de México y Baja California Sur, dijeron los meteorólogos, y condiciones de oleaje y corrientes de resaca son posibles en el sur de California.

La corresponsal Regina Garcia Cano en Caracas, Venezuela, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.