Buenas noticias para Puerto Rico: será la sede de Miss Universo 2026 con una inversión que creará cientos de empleos

Faltan menos de dos meses para que se realice Miss Universo 2025 en Tailandia, donde Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora. Sin embargo, la organización sorprendió a los espectadores al anunciar el país elegido como sede del Miss Universo 2026.

Dónde se llevará a cabo el Miss Universo 2026

El concurso de belleza más importante ya tiene sede para su 75ª edición. En noviembre de 2026, el evento celebrará su aniversario de diamante y, para festejarlo de manera especial, eligieron a Puerto Rico como anfitrión, con el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como escenario, informó Hola!.

Puerto Rico será el país anfitrión de Miss Universo 2026 (Facebook/JennifferGonzálezColón)

La noticia se anunció el martes 23 de septiembre por la Organización Miss Universo y la gobernadora Jenniffer González en una conferencia de prensa. En la reunión estuvieron presentes las Miss Universo puertorriqueñas Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001), Zuleyka Rivera (2006) y Dayanara Torres (1993), quien participó mediante una videollamada.

González indicó que harán lo mejor para la edición 75 del certamen y aseguró que su gestión acompañará en todo momento. Se estima que este proyecto creará aproximadamente 700 empleos directos temporales y 400 empleos indirectos, lo que beneficiará a sectores como hotelería, gastronomía, transporte, espectáculos y turismo cultural, destacó Telemundo.

Además de todos los atractivos del lugar, el país fue elegido por tener un gran talento humano (Facebook/MissUniverse)

Puerto Rico realizará una inversión millonaria

El regreso del certamen de Miss Universo a Puerto Rico lo vuelve a ubicar en el centro del escenario mundial. Para ello, el Gobierno proyecta un impacto económico neto estimado entre US$80 millones y US$200 millones, lo que impulsará la economía y abrirá mayores oportunidades.

La gobernadora Jenniffer González expresó que se realizará una inversión pública de más de US$9 millones para el certamen de belleza en su 75º aniversario. El pago de esta cifra se desglosará de la siguiente manera: “US$4,5 millones en este año fiscal y US$5 millones el próximo año”, indicó Univisión.

Puerto Rico realizará una inversión pública de US$9 millones para el evento (Facebook/MissUniverse)

Puerto Rico ofrece grandes beneficios para 2026

Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universo, aseguró que hay mucho talento en Puerto Rico. “Desde técnicos, productores, escritores, coordinadores, maquillistas, stylist, camarógrafos… en fin, aquí hay mucho talento y lo vamos a maximizar”, expresó.

El país se destaca por su historia, cultura, música, la belleza natural de sus playas e islas, su bosque tropical y su exquisita gastronomía, entre otros aspectos.

Puerto Rico será nuevamente sede del certamen de belleza

Puerto Rico fue sede de Miss Universo en tres ocasiones previas: 1972, 2001 y 2002. En 2026 abrirá sus puertas para recibir el evento por cuarta vez.

La primera vez fue en 1972, en el Hotel Cerromar Beach en Dorado, donde fue coronada la australiana Kerry Anne Wells.

En 2001, el Coliseo Rubén Rodríguez fue la sede en la que Denise Quiñones, oriunda de Puerto Rico, resultó ganadora.

Finalmente, en 2002, el certamen se repitió en el Coliseo Roberto Clemente, donde Oxana Fedorova, de Rusia, se alzó con el título, según Hola.

El famoso certamen de belleza Miss Universo realizará su próxima ceremonia en la isla del Encanto (Facebook/MissUniverse)

En la celebración del 75º aniversario de Miss Universo se espera la participación de más de 135 naciones.

Puerto Rico ha ganado el título de Miss Universo en cinco ocasiones. Sus representantes fueron Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

El país espera coronar a otra de sus candidatas en los próximos certámenes de belleza.

Cuándo se realizará Miss Universo 2025

El 21 de noviembre de 2025, en Tailandia, se llevará a cabo la 74ª edición del certamen, donde se conocerá a Miss Universo 2025, sucesora de Victoria Kjær Theilvig.

Puerto Rico ya tiene representante: Zashely Alicea, de San Juan, una modelo, gimnasta, universitaria y activista de 26 años que busca llevar la corona a su país tras varios años.