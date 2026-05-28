Para estudiantes en Nueva York: el plan de Hochul para dar matrícula gratis y un pago de hasta US$6000

Con el objetivo de brindar mejores oportunidades educativas, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció dos iniciativas de apoyo a estudiantes universitarios: una beca para eliminar el pago de la matrícula y otra que otorga hasta US$6000 a estudiantes de instituciones privadas.

Beca Excelsior en Nueva York: cómo aplicar para estudiar gratis en SUNY y CUNY

La Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York administra la Beca Excelsior a través de la cual estudiantes elegibles pueden asistir a la universidad sin pagar matrícula.

La Oficina de la Gobernadora de Nueva York recordó que el beneficio cubre dos o cuatro años de carrera en:

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY)

La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY)

Al respecto, Hochul declaró en un comunicado: “Este programa ayuda a hacer que la educación superior sea más accesible al permitir que los estudiantes elegibles asistan a las universidades de SUNY y CUNY sin pagar matrícula”. Además, añadió que la intención es apoyar los objetivos de los estudiantes en Nueva York mientras se fortalece la fuerza laboral y la economía del estado.

Requisitos de la Beca Excelsior 2026-2027: ingresos, créditos y plazo de solicitud

Las inscripciones para la Beca Excelsior ya están abiertas para el año académico 2026-2027. Es necesario cumplir con los siguientes requisitos para participar:

Los estudiantes deben pertenecer a hogares con un ingreso bruto ajustado federal de hasta US$125 mil anuales .

. Deben asistir a una universidad perteneciente al sistema SUNY o CUNY.

Deberán inscribirse a tiempo completo y completar 30 créditos por año de su programa de estudios.

y completar 30 créditos por año de su programa de estudios. Deben tener el objetivo de graduarse con un título de asociado en dos años o una licenciatura en cuatro años.

Los beneficiarios de la Beca Excelsior deben comprometerse a concluir sus estudios en dos o cuatro años según corresponda Oficina de la Gobernadora de Nueva York

El formulario de inscripción está disponible en la página oficial de la beca. La fecha límite para solicitar el beneficio es el 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con datos del gobierno de Nueva York, en el año académico 2024-2025, más de 25.000 estudiantes se beneficiaron de la Beca Excelsior, lo que representó una inversión de US$101 millones. El 72% de los estudiantes de CUNY y el 55% de SUNY asistieron a la universidad sin pagar matrícula.

Enhanced Tuition Award en Nueva York: ayuda de hasta US$6000 para universidades privadas

Los estudiantes que deseen asistir a una universidad privada en Nueva York también pueden recibir un beneficio a través de la Beca de Asignación de Matrícula Mejorada o Enhanced Tuition Award (ETA).

La iniciativa proporciona a los universitarios hasta US$6000 para el pago de la matrícula en universidades privadas participantes del estado. Se aclara que el beneficio no aplica para alojamiento, libros u otros gastos.

Los ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos elegibles pueden obtener un apoyo para estudiar en una universidad privada en Nueva York Magnific

Los requisitos para participar son:

Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible.

o no ciudadano elegible. Ser residente del estado de Nueva York durante al menos 12 meses antes del inicio del período académico.

durante al menos 12 meses antes del inicio del período académico. Asistir a una universidad privada participante en el estado.

participante en el estado. Tener un ingreso familiar federal combinado de US$125 mil anuales o menos.

combinado de US$125 mil anuales o menos. Inscribirse a tiempo completo y completar 30 créditos por año en su programa de estudios.

Después de graduarse, comprometerse a vivir y trabajar en el estado de Nueva York durante el mismo número de años que se haya recibido la beca.

La fecha límite para participar es el 31 de agosto de 2026. La inscripción debe realizarse en la página oficial de la beca.