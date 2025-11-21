El amuleto de la mexicana Fátima Bosch: la historia detrás de la Virgen que Miss Universo 2025 siempre lleva consigo

La consagración de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 tuvo un protagonista inesperado fuera del escenario: el amuleto religioso que la acompaña desde hace años y que marcó cada paso de su camino. Se trata de una medalla de la Virgen de Fátima y un rosario, con una historia particular que fue contada por Vanessa Fernández Balboa, la madre de la modelo ganadora del certamen.

El amuleto de Fátima Bosch: un símbolo de fe que nunca abandona la Miss Universo 2025

“Esa Virgen la ha acompañado siempre, cuando ha estado viviendo en el extranjero se la ha llevado. Siempre es su compañera, no da un paso sin ella”, comentó Fernández Balboa en diálogo con Telemundo, minutos después de que se anunciara a la ganadora de la competencia. Antes de la final, Fátima había compartido una historia en Instagram en la que mostró los elementos junto a una bandera de México.

Fátima Bosch mostró su amileto antes de consagrarse Miss Universo 2025: una Virgen de Guadalupe Instagram: @fatimaboschfdz

La religiosidad de la nueva Miss Universo Fátima Bosch ocupa un lugar central en su vida, según relató su madre. El objeto que la acompaña desde hace años, la medalla de la Virgen de Fátima, junto con un rosario, se convirtió en una presencia constante, incluso cuando la modelo vivió fuera de México.

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en la Miss Universo 2025

La emoción de la madre de la nueva Miss Universo, Fátima Bosch

Las cámaras captaron la emoción de Fernández Balboa, que no pudo contener las lágrimas cuando se anunció que la representante de México se llevaba el título de Miss Universo de este año.

“Ustedes vean ahí a una mujer fuerte, una mujer segura de sí misma, entregada; yo veo a la niña, la niña que durante mucho tiempo tuvo mucho miedo de no lograr nada en la vida, y ¡vela, ella es Miss Universo!”, expresó ante las cámaras. Por último, concluyó: “Qué maravilla lo que Dios le tenía destinado”.

Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo 2025

La estrecha relación familiar de Fátima Bosch con los concursos de belleza

La influencia de los concursos de belleza es parte de la identidad familiar de Fátima Bosch. Sin ir más lejos, su madre Fernández Balboa creció rodeada de ese universo en su Villahermosa natal.

Allí, dos de sus hermanas, Mónica en 1984 y Claudia en 2004, alcanzaron el título de Flor Tabasco, una tradición que también atravesó a Fátima, coronada con ese mismo reconocimiento a la belleza local en 2018.

“Estoy super orgullosa de ella”, comentó su madre camino al reencuentro con la nueva Miss Universo 2025, a quien definió como una mujer cariñosa y detallista, siempre atenta a demostrar afecto a sus padres.

Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025 RUNGROJ YONGRIT/EPA/Shutterstock

Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

A los 25 años, Fátima Bosch llegó a Miss Universo como representante de México con una historia atravesada por retos personales, disciplina y un objetivo claro: convertir su recorrido en un mensaje de motivación para jóvenes que enfrentan obstáculos semejantes.

Originaria de Villahermosa, en el estado de Tabasco, su infancia transcurrió entre visitas a especialistas y evaluaciones escolares que derivaron en dos diagnósticos que condicionaron su paso por las aulas: dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, de acuerdo a Indian Express.

Fátima Bosch se coronó Miss Universo en Tailandia

Desde muy chica mostró interés por la moda y el diseño. Ese camino la llevó a estudiar primero en Ciudad de México y más tarde en Milán, Italia, donde profundizó técnicas vinculadas al diseño sostenible y al empleo de materiales reciclados.

A esa formación se sumó un año de residencia en Estados Unidos, experiencia que fortaleció su manejo de idiomas y amplió su perspectiva cultural.

Además, colaboró como voluntaria en iniciativas para niños con cáncer, apoyó a comunidades migrantes y participó en proyectos centrados en la salud mental.