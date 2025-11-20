Miss Universo 2025, en vivo: hora de EE.UU. y cómo ver la gran final del popular certamen con varias latinas favoritas

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más importantes de todo el mundo y la edición número 74 del certamen se lleva a cabo el viernes 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, aunque por la diferencia horaria se transmite en Estados Unidos y otros países de América el jueves 20 a partir de las 19 h (ET).

A qué hora de EE.UU. y cómo ver la final de Miss Universo 2025

La danesa Victoria Kjær Theilvig, actual portadora del título de Miss Universo, entregará la corona a su sucesora en una gala que se transmitirá en los canales oficiales del certamen, en la plataforma Peacock y en Telemundo, para los residentes de habla hispana de EE.UU., según HOLA!.

La gala final de Miss Universo se transmitirá en Estados Unidos y en países de América Latina la noche del 20 de noviembre (Facebook/Miss Universe)

Este certamen internacional, que premia belleza, carisma, presencia en el escenario, visión social, entre otras cualidades, se transmitirá en vivo en el país norteamericano la noche del jueves 20 de noviembre a partir de las 19.00 hs (hora del Este de EE.UU.).

Mientras que en el país asiático iniciará a las 8.00 hs (hora local) del 21 de noviembre y se llevará a cabo en el Impact Arena, un recinto con capacidad para más de 12.000 personas.

Las reinas de belleza confirmadas representarán a sus países en el certamen cuyo lema de este 2025 es The Power of Love (“El poder del amor”, en español).

Quiénes son las latinas favoritas para Miss Universo 2025

Tras la ronda preliminar de Miss Universo 2025, especialistas han definido a sus candidatas favoritas para avanzar a la final del certamen y posiblemente llevarse la corona.

Personajes como José Luis Castro, más conocido como el “Tío de las reinas”, indica que las delegadas latinas que se perfilan para quedar dentro del top son:

Nadia Mejia-Webb, Miss Ecuador

Zashely Alicea, Miss Puerto Rico

Mahyla Roth, Miss Costa Rica

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia

Stephany Abasali, Miss Venezuela

La venezolana Stephany Abasali es una de las favoritas de especialistas rumbo a la final del Miss Universo 2025 (Instagram/@stephany.abasali)

El especialista comentó que estas evaluaciones solo corresponden a la etapa preliminar del concurso, por lo que en las siguientes horas podrían cambiar.

Por otro lado, experto tailandés Titipon Duancong, señaló que existe un desempeño sólido a lo largo del certamen por parte de las concursantes latinoamericanas, y explicó que sobresalen mucho, especialmente en el escenario.

Sin embargo, existe un alto nivel de competitividad, además de que las representantes asiáticas también destacan por su preparación intensiva.

El Top 10 de las favoritas para la final de Miss Universo

A pocas horas de que se celebre este certamen ha comenzado a circular una supuesta lista filtrada con los nombres de las 10 candidatas que se perfilan para ganar Miss Universo 2025, según El Heraldo.

La colombiana Vanessa Pulgarín es una de las 10 favoritas para llegar a la final de Miss Universo 2025 (Instagram/@vanepulgarin)

Además de las mujeres latinas, también existen otras naciones que resaltan entre las favoritas, algunas de Europa y otras de Asia, todas con la preparación y la belleza para convertirse en las coronadas de esta noche.

Las candidatas que lideran el certamen, según la lista mencionada y hasta el momento, son:

Stephany Abasali, Miss Venezuela

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia

Ahtisa Manalo, Miss Filipinas

Manika Vishwakarma, Miss India

Audrey Eckert, Miss Estados Unidos

Fátima Bosch, Miss México

Praveenar Singh, Miss Tailandia

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil

Jennifer Ventura, Miss República Dominicana

Andrea Valero, Miss España

Cuál es la posibilidad de que una latina gane Miss Universo 2025, según la IA

Las candidatas de América Latina tienen posibilidades muy altas de ganar esta edición Miss Universo 2025, de acuerdo con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.

Esto se debe, entre otras cosas, a la historia de triunfos que tienen los países latinos en el certamen internacional, con naciones destacadas como México, Colombia, República Dominicana y Venezuela.

Además, en esta edición de Miss Universo existen más de dos decenas de representantes latinas, quienes han tenido una gran preparación, impacto mediático y también son de las favoritas de especialistas y del público.