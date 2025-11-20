Miss Universo 2025, en vivo: hora de EE.UU. y cómo ver la gran final del popular certamen con varias latinas favoritas
La danesa Victoria Kjær Theilvig, actual portadora del título, entregará la corona a su sucesora; el top 10 de las candidatas con más oportunidades
Miss Universo es uno de los concursos de belleza más importantes de todo el mundo y la edición número 74 del certamen se lleva a cabo el viernes 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, aunque por la diferencia horaria se transmite en Estados Unidos y otros países de América el jueves 20 a partir de las 19 h (ET).
A qué hora de EE.UU. y cómo ver la final de Miss Universo 2025
La danesa Victoria Kjær Theilvig, actual portadora del título de Miss Universo, entregará la corona a su sucesora en una gala que se transmitirá en los canales oficiales del certamen, en la plataforma Peacock y en Telemundo, para los residentes de habla hispana de EE.UU., según HOLA!.
Este certamen internacional, que premia belleza, carisma, presencia en el escenario, visión social, entre otras cualidades, se transmitirá en vivo en el país norteamericano la noche del jueves 20 de noviembre a partir de las 19.00 hs (hora del Este de EE.UU.).
Mientras que en el país asiático iniciará a las 8.00 hs (hora local) del 21 de noviembre y se llevará a cabo en el Impact Arena, un recinto con capacidad para más de 12.000 personas.
Las reinas de belleza confirmadas representarán a sus países en el certamen cuyo lema de este 2025 es The Power of Love (“El poder del amor”, en español).
Quiénes son las latinas favoritas para Miss Universo 2025
Tras la ronda preliminar de Miss Universo 2025, especialistas han definido a sus candidatas favoritas para avanzar a la final del certamen y posiblemente llevarse la corona.
Personajes como José Luis Castro, más conocido como el “Tío de las reinas”, indica que las delegadas latinas que se perfilan para quedar dentro del top son:
- Nadia Mejia-Webb, Miss Ecuador
- Zashely Alicea, Miss Puerto Rico
- Mahyla Roth, Miss Costa Rica
- Vanessa Pulgarín, Miss Colombia
- Stephany Abasali, Miss Venezuela
El especialista comentó que estas evaluaciones solo corresponden a la etapa preliminar del concurso, por lo que en las siguientes horas podrían cambiar.
Por otro lado, experto tailandés Titipon Duancong, señaló que existe un desempeño sólido a lo largo del certamen por parte de las concursantes latinoamericanas, y explicó que sobresalen mucho, especialmente en el escenario.
Sin embargo, existe un alto nivel de competitividad, además de que las representantes asiáticas también destacan por su preparación intensiva.
El Top 10 de las favoritas para la final de Miss Universo
A pocas horas de que se celebre este certamen ha comenzado a circular una supuesta lista filtrada con los nombres de las 10 candidatas que se perfilan para ganar Miss Universo 2025, según El Heraldo.
Además de las mujeres latinas, también existen otras naciones que resaltan entre las favoritas, algunas de Europa y otras de Asia, todas con la preparación y la belleza para convertirse en las coronadas de esta noche.
Las candidatas que lideran el certamen, según la lista mencionada y hasta el momento, son:
- Stephany Abasali, Miss Venezuela
- Vanessa Pulgarín, Miss Colombia
- Ahtisa Manalo, Miss Filipinas
- Manika Vishwakarma, Miss India
- Audrey Eckert, Miss Estados Unidos
- Fátima Bosch, Miss México
- Praveenar Singh, Miss Tailandia
- Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil
- Jennifer Ventura, Miss República Dominicana
- Andrea Valero, Miss España
Cuál es la posibilidad de que una latina gane Miss Universo 2025, según la IA
Las candidatas de América Latina tienen posibilidades muy altas de ganar esta edición Miss Universo 2025, de acuerdo con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Esto se debe, entre otras cosas, a la historia de triunfos que tienen los países latinos en el certamen internacional, con naciones destacadas como México, Colombia, República Dominicana y Venezuela.
Además, en esta edición de Miss Universo existen más de dos decenas de representantes latinas, quienes han tenido una gran preparación, impacto mediático y también son de las favoritas de especialistas y del público.
