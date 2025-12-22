El anuncio de Sheinbaum sobre el salario mínimo en México a partir del 1° de enero 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hace unas semanas un aumento al salario mínimo en el país azteca. Este incremento entrará en vigor a partir del 1° de enero 2026 y estas son sus implicaciones para la economía de la nación y para 8,5 millones de personas trabajadoras.

El anuncio en México sobre el salario mínimo

Sheinbaum anunció que, en acuerdo con el sector obrero y patronal, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13%: de $315,04 diarios a nivel general, lo que representa $9582,47 mensuales y de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en $440,87 diarios y en más de $13.000 mensuales.

En beneficio de 8,5 millones de personas trabajadoras en México, el salario mínimo general tendrá un incremento

La mandataria señaló que este aumento no tendrá impactos en la inflación.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154%”, agregó.

Política salarial de México y su impacto en la reducción de la pobreza

Un reporte del Institute of Development Studies explicó que cuando el gobierno del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder en 2018, el aumento del salario mínimo se convirtió en una prioridad central.

Para cumplir con la meta, se lanzó un plan para duplicar la cifra en términos reales en los próximos años. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se creó para dicho plan.

De acuerdo con el Instituto, entre 2018 y 2024, el salario mínimo en México aumentó de 4,75 dólares a US$15 al día, con lo que se duplicó en términos reales en seis años. Durante el mismo período, la pobreza se redujo del 42,9 % al 29,6 %, y dejó fuera a casi 13 millones de personas.

Para 2026, el salario mínimo en México se incrementará

“Se estima que los aumentos del salario mínimo explican alrededor del 70% de esta reducción histórica”, según el análisis.

El reporte también advierte que México logró romper con el dogma neoliberal de los años 90, que dictaba que mantener los salarios bajos era necesario para la competitividad y que incrementarlos causaría inflación y desempleo.

Problemas: el aumento del salario mínimo en México

Sin embargo, otros análisis también reflejan que existen problema con los grandes aumentos del salario mínimo en México.

De acuerdo con el JP Spinetto de Bloomberg, después de ocho años consecutivos de incrementos de dos dígitos, “a las empresas les resulta más difícil absorber aumentos salariales que son aproximadamente tres veces superiores a la inflación”.



“Hasta ahora, México ha logrado aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desencadenar grandes presiones de precios o pérdidas de empleos. Pero suponer que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación pueden continuar indefinidamente, independientemente de las ganancias de productividad, es ingenuo y una política deficiente”, advierte el especialista.

Añade que el punto de inflexión puede ser difícil de detectar, pero los incrementos salariales que aumentan mucho más rápido que la productividad eventualmente resultan contraproducentes, especialmente para las empresas más pequeñas del sector formal que dependen en gran medida de la mano de obra.