La guía definitiva para enviar remesas a familiares desde Estados Unidos a México antes de que acabe 2025
Existen diversos métodos, que pueden ser a través de bancos, aplicaciones o agentes
Migrantes que residen en Estados Unidos envían miles de millones de dólares en remesas a sus familias en su país de origen, como México, a través de diferentes empresas, plataformas digitales o bancos, tras comparar costos y comisiones y analizar cuál es la opción más asequible que los ayude a ahorrar.
Cómo enviar remesas de EE.UU. a México antes de que finalice 2025
Existen una serie de pasos a seguir y puntos a considerar antes de enviar remesas al extranjero, como considerar todas las formas de envío y los requisitos para efectuar la transacción en cada una, de acuerdo con el gobierno mexicano.
Existen al menos ocho formas de mandar dinero de EE.UU. a México, y estas son:
- Directamente a México
Se realiza a través de instituciones bancarias, uniones de crédito o cuentas de ahorros en un banco mexicano, con comisiones de menos de US$5 por transferencia.
- Transferencia en efectivo
A través de bancos o empresas en Estados Unidos que pueden entregar el dinero en México, como Western Union, MoneyGram y Vigo.
- Transferencias bancarias
De instituciones financieras estadounidenses que trabajan de la mano con bancos de México, como Citibank, Wells Fargo y Bank of America.
- Cuentas para envío de dinero
A través de bancos de Estados Unidos que ofrecen cuentas específicas para enviar a México en tarjetas de débito,
- Transferencias por internet
A través de empresas con sitios web especializados para el envío de remesas, suelen tener convenios con agentes y bancos en México.
- Tarjetas de prepago
No se necesita una cuenta bancaria ni información personal, solo se compra la tarjeta y se entrega al familiar.
- Giros telegráficos
Para personas que viven en áreas rurales, el migrante debe contactar a una empresa de remesas en Estados Unidos con la que tenga convenio la oficina de telégrafos
- Orden de pago internacional
Son documentos emitidos por empresas de transferencia de dinero, bancos o casas de cambio, también llamados Money Orders.
Consejos para enviar dinero de EE.UU. a México
Algunos de los consejos a aplicar para el envío de remesas de Estados Unidos a México, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef, por sus siglas en español), son:
- Verificar que la institución mediante la cual se enviarán las remesas se encuentre debidamente constituida.
- Elegir una institución cercana al lugar de trabajo o domicilio.
- Comparar costos y comisiones antes de enviar dinero.
- Considerar el tipo de cambio que más convenga.
- Tomar en cuenta que contratar servicios exprés puede salir más caro.
- Tomar en cuenta aspectos como la comisión por envío, tipo de cambio, tiempo de envío, límite en el monto de envío, y costos de traslado para hacer el envío.
Por otro lado, la Condusef también recomienda que quienes reciban el dinero deberán consultar las empresas existentes con puntos de pago en su localidad, así como la cantidad que recibirá y el tiempo que tomará la entrega.
Cómo ahorrar en el envío de remesas de EE.UU. hacia México
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco, por sus siglas en español) ofrece una calculadora en envío de remesas, con la que se puede simular el monto del dinero y cuánto costará enviarlo de acuerdo con la institución que realice la transacción.
Además, otros consejos para ahorrar, según Univisión son:
- Comparar el tipo de cambio para conocer cuánto dinero recibirá el familiar
- Considerar el costo del transporte de la persona a la que le llegara el dinero, y la disponibilidad de instituciones cerca de ella
- Planificar con tiempo el envío de remesas para que su entrega sea más asequible
- Investigar sobre las aplicaciones disponibles para el envío de remesas y verificar que se cuente con tecnología compatible
- Dar seguimiento al envío de remesas para tener la seguridad y tranquilidad de que han sido entregadas.
