Alivio para Elon Musk: Claudia Sheinbaum reveló la realidad detrás de Olinia, el miniauto eléctrico mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó públicamente el alcance real del proyecto Olinia y descartó que se trate de una iniciativa diseñada para competir con fabricantes internacionales de autos eléctricos, como Tesla, de Elon Musk. El plan gubernamental apunta a vehículos pequeños, de bajo costo y de producción nacional.

Sheinbaum habla sobre el proyecto Olinia: qué se sabe sobre los miniautos eléctricos

Desde el Palacio Nacional, el lunes 15 de diciembre, Sheinbaum respondió a preguntas sobre el impacto del proyecto en el empleo, el fortalecimiento del mercado interno y el avance de la industria nacional. Según la presidenta de México, Olinia forma parte de una estrategia de innovación tecnológica con enfoque social y territorial.

Ssstwitter.com 1765996445850

“Estuvimos en Puebla, en el tecnológico de Puebla. Ahí están trabajando cerca de 70 profesores, investigadores, hombres y mujeres en el desarrollo de Olinia”, comentó. “Este minivehículo está pensado para las ciudades mexicanas, eléctrico con ciertas características”, detalló.

La mandataria remarcó que el proyecto se concibió desde su origen como una alternativa práctica para trayectos cortos y actividades diarias.

Para 2025, el gobierno de México asignó un presupuesto inicial de 25 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 1,39 millones de dólares estadounidenses, según el tipo de cambio actual) al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) con el objetivo de avanzar en el diseño y los primeros prototipos.

“El objetivo es que ya esté listo el prototipo a mediados del próximo año y la producción en serie a principios en el primer trimestre del 2027”, anticipó.

Qué es Olinia y cuál es su objetivo principal

Olinia es un proyecto de desarrollo de miniautos eléctricos diseñado para contextos urbanos. De acuerdo con la información presentada por el gobierno de México, se trata de unidades compactas, eléctricas y de bajo costo, pensadas para sustituir medios de transporte como motocicletas, mototaxis y vehículos de reparto ligero.

La presidenta mexicana aclaró que, aunque pueden ser utilizados para transporte individual, estos vehículos no están pensados para competir con automóviles eléctricos de mayor peso o alcance. Su función es cubrir trayectos cortos en zonas urbanas, donde el tamaño reducido y el bajo consumo energético resultan determinantes.

Según Sheinbaum, Olíia está diseñado específicamente para las ciudades mexicanas y no busca competir con vehículos de pasajeros o transporte público más grandes Imagen compuesta

“Claro que cualquiera lo puede comprar para su transporte individual, pero su objetivo es sustituir mototaxis y transporte de carga menor”, dijo Sheinbaum.

El proyecto contempla tres modalidades principales:

Movilidad personal

Movilidad de barrio

Transporte para entregas de carga menor

Cada una responde a dinámicas ya existentes en las ciudades, como el traslado diario al trabajo, el transporte local de pasajeros y la distribución de mercancías.

Desde el Ejecutivo se subrayó que el diseño prioriza la seguridad, la eficiencia energética y la posibilidad de recarga en enchufes domésticos convencionales, sin necesidad de infraestructura especializada.

Características técnicas y costos estimados de los minivehiculos eléctricos mexicanos

Los vehículos Olinia serán completamente eléctricos y no emitirán gases de efecto invernadero durante su operación. El diseño apunta a un consumo energético reducido, menor nivel de ruido y costos de mantenimiento inferiores a los de un vehículo de combustión interna.

De acuerdo con la información oficial, los modelos contarán con baterías de litio y una plataforma modular multipropósito. Esto permitirá utilizar un mismo chasis, motor, tren motriz y batería para las tres modalidades previstas y se cambiará únicamente la carrocería según el uso.

El proyecto presenta tres modalidades distintas X @SEDEMA_CDMX

El precio estimado de los autos oscilará entre $90.000 y $150 mil pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a entre US$5000 y US$8300, según el modelo y la configuración. El gobierno prevé esquemas de financiamiento que faciliten el acceso para trabajadores, pequeños comerciantes y familias.

“Todavía no se decide en qué estado de la República va a estar”, aclaró Sheinbaum.

En la modalidad de movilidad personal, Olinia apunta a usuarios que hoy recurren a motocicletas como alternativa de transporte. Según el planteo oficial, el miniauto ofrece mayor estabilidad, protección y capacidad de carga, al mismo tiempo que mantiene un costo operativo bajo.

La movilidad de barrio está pensada como reemplazo progresivo de los mototaxis que operan en distintas ciudades del país. El objetivo es ofrecer una unidad eléctrica, silenciosa y con mejores condiciones para conductores y pasajeros.

En el caso de las entregas, el proyecto busca atender la creciente demanda de reparto asociada al comercio electrónico y a las aplicaciones de conveniencia. Las unidades permitirán transportar mercancías en trayectos cortos, con bajo consumo energético y gastos reducidos.

Desde el gobierno se destacó que estas soluciones se alinean con la transición energética y con políticas de reducción de emisiones en entornos urbanos.