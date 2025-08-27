El argentino Etcheverry se despide del US Open a manos de Lehecka

LA NACION

En un duelo en el que fue de más a menos, el tenista argentino Tomás Etcheverry cayó este miércoles frente al checo Jiri Lehecka en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Etcheverry, número 59 de la ATP, se adjudicó el primer set por 3-6, pero Lehecka (21°) le dio la vuelta con parciales de 6-0, 6-2 y 6-4.

El tenista de La Plata, que había eliminado en su debut a su compatriota Camilo Ugo Carabelli, buscaba igualar su mejor resultado en el Grand Slam de Nueva York.

El año pasado Etcheverry avanzó hasta la tercera ronda y le arañó un set en ese duelo al alemán Alexander Zverev.

El argentino, de 26 años, tenía esperanzas de reencontrarse con su mejor tenis en Flushing Meadows después de una temporada llena de problemas físicos.

En el US Open siguen con vida otras dos raquetas argentinas: Francisco Comesaña, que enfrentaba este miércoles al británico Cameron Norrie, y Francisco Cerúndolo, que chocará el jueves ante el suizo Leandro Riedi.

