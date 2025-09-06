El argentino Zeballos y el español Granollers ganan el US Open en dobles

La pareja hispano-argentina compuesta por Marcel Granollers y Horacio Zeballos conquistó este sábado su segundo título del Gran Slam al derrotar a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

En la pista Arthur-Ashe, los quintos cabezas de serie se impusieron 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 luego de haber salvado tres bolas de partido en el último set de un largo combate de casi dos horas y media.

Ya ganadores de Roland Garros en junio contra Salisbury y Skupski, Granollers y Zeballos son la primera pareja masculina desde 2019 en ganar dos títulos de Grand Slam en la misma temporada.

A sus 40 años, Zeballos se convirtió este sábado en el primer argentino en conquistar el torneo de dobles del US Open.

Granollers, por su parte, sucede a sus compatriotas Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, vencedores en Nueva York en 1988.

