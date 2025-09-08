El asesinato de una refugiada ucraniana en un tren en Carolina del Norte conmociona a Estados Unidos

Una refugiada ucraniana de 23 años fue asesinada a puñaladas en un tren de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en un episodio que quedó registrado por cámaras de vigilancia y que conmociona a Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Iryna Zarutska, quien había llegado al país junto a su madre y sus hermanos en 2022 para escapar de la invasión rusa a Ucrania. Su muerte tuvo lugar el viernes 22 de agosto.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, citado por CNN, el ataque ocurrió poco antes de las 22 (las 21 de la Argentina), cuando la joven viajaba a bordo de la línea Lynx Blue.

El asesinato de una refugiada ucraniana en un tren en Carolina del Norte que conmociona a Estados Unidos

El video, que circula en redes sociales, muestra el momento en el que Zarutska se sienta delante de un hombre que permanece inmóvil durante unos minutos antes sacar un cuchillo y apuñalarla tres veces en el cuello.

La muchacha quedó inconsciente y murió segundos después. El agresor, aún ante la presencia de testigos, se levantó de su asiento con total calma y escapó a pie. Horas después fue arrestado e identificado como Decarlos Brown (34), un hombre sin hogar con un extenso historial criminal que incluye robo armado, allanamiento y hurto.

Según precisó el medio estadounidense, Brown pasó más de ocho años en prisión y enfrentaba este año un proceso judicial por mal uso del sistema de emergencias. A raíz de su accionar, es acusado de asesinato en primer grado y un juez ordenó que sea sometido a una evaluación psiquiátrica de 60 días en un hospital.

Quién era Iryna Zarutska, la joven ucraniana asesinada

La refugiada ucraniana de 23 años cursaba sus estudios universitarios en el Rowan-Cabarrus Community College, trabajaba en Zepeddie’s Pizzería y soñaba con convertirse en asistente veterinaria.

En su obituario se la describe como una talentosa artista, graduada en Kiev en Arte y Restauración, que compartía su creatividad diseñando ropa y esculturas. Vecinos y amigos la recordaron por su solidaridad y por su dedicación al cuidado de los animales. “Siempre estaba dispuesta a ayudar”, declaró un allegado a CNN.

La víctima fue identificada como Iryna Zarutska, quien había llegado al país junto a su madre y sus hermanos en 2022 para escapar de la invasión rusa a Ucrania CNN

El caso tuvo fuerte impacto político. El presidente Donald Trump calificó al acusado de “loco” y prometió endurecer las medidas contra el crimen. “Hay que tomar medidas drásticas”, afirmó. Desde la Casa Blanca, el asesor Stephen Miller cuestionó a los grandes medios por no haber cubierto la noticia.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, también expresó sus condolencias, aunque fue criticada por no haber mencionado a la víctima en sus declaraciones iniciales. Los reproches también llegaron desde el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien acusó a las autoridades locales de haber fallado en prevenir el crimen.

El asesino fue identificado como fue identificado como Decarlos Brown (34), un hombre sin hogar con un extenso historial criminal que incluye robo a mano armada, allanamiento y hurto CNN

El hecho ocurre en un contexto en el que la policía de Charlotte había informado, en julio pasado, una reducción del 25% de los delitos violentos durante la primera mitad del año respecto al mismo período de 2024.

El asesinato de la joven ucraniana también impactó en la comunidad migrante. Una campaña de recaudación organizada en internet superó los US$75.000 para ayudar a su familia, que había buscado refugio en EE.UU.