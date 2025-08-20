Asesinato de Gabriela Nicole Pratts: el caso que conmociona a Puerto Rico y las evidencias contra una madre y su hija

Un día antes de que cumpliera 17 años, Gabriela Nicole Pratts fue asesinada en su pueblo natal, Aibonito, en Puerto Rico. El caso conmocionó a la comunidad y las autoridades detuvieron a dos principales sospechosas, aunque continúan bajo investigación otras cuatro personas.

Qué se sabe del caso de Gabriela Nicole Pratts en Puerto Rico y quiénes son las detenidas

Pasadas las 12.10 horas del lunes 11 de agosto, la adolescente de 16 años sufrió ocho puñaladas con un arma blanca en el Desvío Roberto Colón, luego de la celebración del “Cierre de Verano” anual, previo al comienzo de las clases. La joven fue trasladada a un hospital local, donde se certificó su muerte.

En declaraciones a Telemundo, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, señaló que la disputa se inició entre la hermana de la víctima y un grupo de jóvenes, a las que Pratts presuntamente conocía y decidió intervenir.

En el altercado, un amigo de Gabriela fue herido con tres puñaladas y derivado al Centro Médico de Río Piedras, donde ya recibió el alta. Su testimonio se utilizó en la investigación para el arresto de las dos principales sospechosas, que aún continúa abierta.

Una mujer y su hija fueron detenidas en el caso el martes 19 de agosto: Elvia Cabrera, de 40 años, y Anthonieshka Avilés, de 17, quien será juzgada como adulta, según confirmó el Departamento de Justicia de Puerto Rico. La primera fue trasladada a Bayamón y la segunda ingresó en una institución en Ponce.

A su vez, la jueza Valery Téllez impuso una fianza de un millón de dólares a cada una de las arrestadas, que enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación de la Ley de Armas. La próxima vista preliminar tendrá lugar el 25 de agosto próximo.

El comunicado del Departamento de Justicia sobre el caso de Pratts Facebook/Departamento de Justicia de Puerto Rico

El caso, que continúa en investigación, se basó principalmente en los testimonios de los presentes. Además de las dos detenidas, una adulta y tres menores de edad están imputadas.

“Este crimen ha provocado una indignación colectiva en Puerto Rico”, aseveró Torres en un comunicado del Departamento de Justicia. Y siguió: “Como secretaria de Justicia y, sobre todo, como madre, puedo asegurar que desde el primer momento lo atendimos con diligencia y responsabilidad. En conjunto con la policía, recopilamos toda la evidencia necesaria para presentar cargos contra las imputadas. Ahora, tendrán que responder por lo que hicieron”.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, proporcionó información sobre el caso que conmociona Puerto Rico Facebook/Departamento de Justicia de Puerto Rico

El pedido de la madre de Gabriela Nicole Pratts tras su asesinato en Puerto Rico

Pratts estaba a punto de comenzar su último año en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez. Su madre, Lisandra Lisa Rosario, compartió un desgarrador mensaje en su perfil de Facebook dedicado a su hija y le aseguró que hará justicia por su asesinato.

El desgarrador mensaje que compartió la madre de la víctima tras su fallecimiento Facebook/Lisandra Lisa Rosario

“De todos los ángeles que hay en el cielo, uno de ellos es mi eterno amor”, escribió. Y siguió: “Te extraño tanto. Hubiera querido que me pasara a mí y no a ti, que estabas empezando a vivir”.

“Siento un vacío en mi corazón que no lo aguanto”, expresó. Y concluyó: “Te quitaron la vida de la peor manera. Juro que la justicia llegará. Te amo y te amaré toda mi vida, mi eterno amor”.