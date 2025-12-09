El bar que ofrece cerveza gratis a los clientes que ayudan al ICE a deportar inmigrantes

Un bar de Idaho se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que su propietario, abiertamente pro Trump, anunciara que regalaría cerveza gratis a todos los clientes que ayudaran al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a identificar y denunciar a inmigrantes indocumentados. La oferta rápidamente generó una oleada de críticas, amenazas y reseñas negativas en línea.

Cuál es el bar que ofrece cerveza gratis por ayudar al ICE

El Old State Saloon, ubicado en Eagle, Idaho, activó esta controvertida promoción durante el último sábado de noviembre de 2025, según Daily Beast.

Bar de Idaho regala cervezas por un mes a quien ayude al ICE a deportar inmigrantes (X @OldStateSaloon)

El dueño del bar, Mark Fitzpatrick publicó, a través de redes sociales, un mensaje en el que ofrecía cerveza gratis por todo un mes a quien denunciara a inmigrantes ante el control de inmigración. “Cualquiera que ayude a ICE a identificar y finalmente deportar a un inmigrante ilegal de Idaho, recibirá cerveza gratis por todo un mes en Old State Saloon”.

Según el medio, cuatro horas después de que el propietario hiciera dicha publicación, la cuenta de X del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) compartió la oferta, lo que ayudó a volverla viral, ya que fue vista por más de cinco millones de usuarios de la red social, propiedad de Elon Musk.

Polémica con el bar que ofrece cerveza gratis por ayudar al ICE

La viralización del mensaje provocó una avalancha de críticas en X, Instagram y Facebook, donde usuarios expresaron su rechazo —y algunos su apoyo— hacia el bar y su propietario.

Borran posts de la cuenta de FB de Old State Saloon tras polémica con el ICE (X @OldStateSaloon)

Además de esto, el bar comenzó a quejarse por medio de la red social propiedad de Musk, que tanto Instagram como Facebook eliminaron sus publicaciones sobre la ayuda al ICE, así como otras que no estaban relacionadas con el tema.

Fitzpatrick señaló que desde el día siguiente que publicó la oferta, Google borró “cientos de reseñas”, tanto buenas como malas sobre su negocio.

Clientes que ya recibieron la recompensa por denunciar a inmigrantes ante el ICE

Pese a la polémica, el propietario mantiene activa la promoción y solicita que los participantes envíen pruebas —fotos, videos o documentos— a un correo que él mismo compartió en redes.

El bar Old State Saloon de Idaho regala cervezas a quienes ayuden al ICE a deportar inmigrantes (Unsplash)

De acuerdo con Daily Beast, al menos un cliente ya recibió cerveza gratis:Ryan Spoon, vicepresidente del Comité Central Republicano del Condado de Ada, presentó evidencia que, según él, ayudó al ICE a arrestar a un inmigrante indocumentado.

Ante el aluvión de críticas, el bar lanzó además una campaña de donativos para sostener sus operaciones y continuar financiando la promoción de cerveza gratis destinada a quienes respalden su causa.

Esta no es la primera vez que el bar y su dueño están en el centro de la controversia. En 2024, Fitzpatrick promocionó el “Mes de la genialidad heterosexual”, una campaña que ofrecía descuentos y bebidas gratis únicamente a hombres, mujeres y parejas heterosexuales, en respuesta al Mes del Orgullo LGBT+. La promoción fue duramente criticada por medios locales.