escuchar

Aunque es hijo de inmigrantes, la actuación del político Vivek Ramaswamy en el debate republicano del miércoles pasado en Milwaukee, Estados Unidos, encendió las alamas de los expertos por sus explosivas ideas acerca de las medidas migratorias que podría implementar en caso de conseguir la nominación del partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Sus propuestas incluso irían más allá de las del expresidente Donald Trump o las polémicas convicciones de Ron DeSantis.

En su sitio web, el republicano ya había anticipado algunas partes de su plan para “revivir la identidad estadounidense”, que incluye utilizar al ejército para blindar la frontera con México. Sin embargo, durante la noche del debate fue más incisivo: “Cerraremos la frontera sur donde los criminales ingresan todos los días”, sentenció Ramaswamy. Luego, usó en varias ocasiones el concepto de “invasión” para referirse a la llegada de migrantes indocumentados.

Lo dicho por Vivek Ramaswamy durante el debate republicano, genera preocupación en algunos sectores Vivek Ramaswamy / Facebook

Las ideas de Ramaswamy, de 38 años, hacen eco de lo que expresan otros aspirantes a la presidencia como Ron DeSantis y Donald Trump, quien fue el gran ausente de la noche. Los planteamientos que el empresario publica incluso prometen llevar sus acciones más allá de lo que se ha hecho hasta ahora: “America First no empezó en 2016, empezó desde 1776. Eso requiere autoridad moral, no solo venganza y agravio”.

Como muestra de esto, el republicano señaló previamente que el muro fronterizo construido por Trump “no es ni ha sido suficiente” e incluso reveló que considera medidas similares en la frontera con Canadá, según consignó un reporte del sitio Fairus.org. Entre sus planes también está la reinstauración del Programa Permanecer en México, que obligaba a los inmigrantes en busca de asilo a esperar la resolución de sus solicitudes en el país vecino.

En sus intervenciones durante el debate republicano, el autor nacido en Cincinnati e hijo de padres inmigrantes indios propuso eliminar las visas basadas en la lotería a favor de lo que llamó “admisión meritocrática” y reprochó que “los familiares de inmigrantes provenientes de India tengan que esperar 20 años o más para obtener su visa”. Otros aspectos del plan migratorio de Vivek Ramaswamy que trascendieron son:

Eliminar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU.

Deportar a los extranjeros con crímenes al terminar sus condenas.

Limitar cualquier tipo de amnistía para los indocumentados.

Negar atención médica a migrantes sin papeles.

Prohibir las ciudades santuario.

El “discurso peligroso” de Ramaswamy preocupa a los expertos

Los analistas políticos consideran que el enfoque nacionalista de Ramaswamy puede atraer a ciertos sectores republicanos, pero señalan que sus declaraciones alimentan el supremacismo blanco y no consideran la complejidad de la inmigración en Estados Unidos. “No está buscando abrazar la diversidad”, señaló Pawan Dhingra, profesor de estudios estadounidenses en Amherst College. “Es su manera de decir: ‘Escuchen, no somos antiinmigrantes; somos anti-algunos inmigrantes’”, detalló el académico para NBC News.

Ramaswamy no teme en asegurar que quiere llevar más allá algunas ideas implementadas por la administración de Donald Trump Vivek Ramaswamy / Facebook

“Es profundamente angustiante ver que un hijo de inmigrantes, él mismo, una persona de color, esté adoptando puntos de discusión de los neonazis”, comentó para el canal de noticias Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés). “Legitima ese tipo de discurso peligroso. Da una sensación de normalidad y permiso para que los supremacistas blancos promuevan sus creencias repulsivas”, complementó la activista.

Sobre la idea expresada por Ramaswamy de deportar a los 12 millones de indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos, Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, por sus siglas en inglés), reaccionó en una entrevista para Univision: “Eso es pura retórica, no es un plan real. El país no tiene dinero para deportar a todos… Es ridículo”.

Pese a estos puntos de controversia, al político ya se lo considera una estrella en ascenso dentro de la política estadounidense y sus dichos habrían cumplido con un primer objetivo de llamar la atención y posicionar su nombre en el escenario de los aspirantes republicanos en la carrera presidencial. Según el sitio Real Clear Politics, se ubica en tercer lugar en las intenciones de voto en las primarias con 7,2%, detrás de Trump (55,4%) y DeSantis (14,2%).

LA NACION