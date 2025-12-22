El cargamento ilegal que se dirigía a territorio estadounidense y fue frenado en República Dominicana
Los agentes de la DNCD colaboraron con distintas fuerzas de aplicación de la ley para realizar la exitosa operación de intercepción de drogas ilícitas
- 4 minutos de lectura'
En una tarea conjunta con otras agencias de aplicación de la ley, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana retuvieron 251 paquetes de presunta cocaína. El cargamento ilegal, según informaron las autoridades, sería embarcado posteriormente con destino a Puerto Rico, parte del territorio de Estados Unidos.
La acción de los agentes de República Dominicana para detener el cargamento ilegal
En un comunicado de prensa, la DNCD indicó que actualmente implementa nuevas estrategias para enfrentar el narcotráfico.
Como parte de este esfuerzo, los oficiales se coordinaron con miembros del Ministerio Público e inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) para realizar la exitosa operación.
Durante las labores de inspección conjunta realizadas en el Puerto de Haina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste, retuvieron 251 paquetes de presunta cocaína. La operación constó de varios pasos. Primero, recibieron una alertas de inteligencia.
Con este dato, activaron el protocolo de actuación e iniciaron la revisión de decenas de contenedores que, según el manifiesto, serían embarcados con destino a Puerto Rico.
Luego de varias horas de trabajo, las autoridades intervinieron un contenedor de exportación cargado de plásticos, en cuyo interior se localizaron diez bultos que contenían los paquetes. Estos estaban forrados en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.
Al realizar el hallazgo, el Ministerio Público y la DNCD abrieron una investigación para identificar, arrestar y someter a la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional.
“Se trata de estructuras criminales cuyo modo operativo consiste en introducir grandes alijos en diversas cargas para intentar burlar los controles establecidos por las autoridades en las terminales del país”, informaron.
Más de 84 kilos de cargamento ilegal: la intercepción de la CBP en San Diego
En operaciones recientes, agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. (USBP, por sus siglas en inglés) del Sector de San Diego, en California, incautaron más de 84 kilogramos de narcóticos.
Las confiscaciones tuvieron lugar en múltiples eventos a lo largo de las carreteras interestatales del sur del estado en un período de dos semanas.
Uno de los incidentes más sorprendentes tuvo lugar el 4 de abril, cuando agentes de la Estación Newton-Azrak en Murrieta detuvieron un vehículo en la Interestatal 15 Norte. En el interior, descubrieron 60 paquetes que contenían:
- Fentanilo: con un peso total de 2,1 kg y un valor estimado en la calle de 18.275 dólares.
- Cocaína: con un peso total de 8,6 kg.
- Metanfetamina: con un peso total de 23,9 kg.
En las detenciones restantes en California, los oficiales encontraron:
- 4 de diciembre: cinco paquetes de fentanilo con un peso total de 5,4 kg, con un valor estimado en la calle de US$47.175, en la Interestatal 5.
- 10 de diciembre: 19 paquetes de fentanilo, con un peso total de 11,7 kg y un valor estimado de US$99.450; 24 paquetes de 14,7 kg de heroína.
- 11 de diciembre: diez paquetes de fentanilo con un peso de 10,65 kg, con un valor estimado en la calle de US$90.525.
- 16 de diciembre: siete paquetes de fentanilo con un peso de 7,6 kg, con un valor estimado en la calle de US$64.600.
Las incautaciones de CBP en Estados Unidos en el nuevo año fiscal
Desde que comenzó el año fiscal en octubre hasta el momento, según informa la agencia en su sitio web oficial, los agentes de la USBP incautaron:
- 21.318 kg de marihuana
- 14.500 kg de metanfetamina
- 6400 kg de cocaína
- 1133 kg de fentanilo
- 7000 kg de otras drogas
Todas las personas involucradas fueron detenidas y se presentaron cargos. Tras las últimas operaciones en California, el agente jefe de la Patrulla del Sector de San Diego, Justin De La Torre, enfatizó: “Ya sea para detener a los traficantes de personas o para evitar que drogas letales entren a nuestro país, la seguridad fronteriza salva vidas".
Otras noticias de Agenda EEUU
Con aumentos. Seguro Social en Nueva Jersey: calendario y de cuánto será el pago en enero 2026
Desde Caracas a EE.UU. El fenómeno de Led Varela: el venezolano que conquista Miami y marca tendencia en el stand-up latino
En vivo. Noticias del Sur de Florida, en vivo: anuncios de Trump en Palm Beach y lo que hay que saber hoy
- 1
Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año
- 2
Defiende que es ciudadana americana, pero el ICE la detuvo en una parada de auto y podría ser deportada
- 3
Las 26 leyes que Greg Abbott no quiso firmar en Texas: cómo impactarían en millones de personas
- 4
Todas las leyes migratorias firmadas por Gavin Newsom en California en 2025