El cargamento de US$190.000 no declarado que la CBP incautó en un aeropuerto a 40 minutos de la Casa Blanca
Las autoridades fronterizas emitieron una advertencia para los viajeros que se trasladen por las distintas vías en EE.UU. en época festiva
- 3 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió el hallazgo de 190 mil dólares no declarados en distintos controles en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, que se ubica a 40 minutos en auto de la Casa Blanca. Las autoridades advirtieron a los viajeros la importancia de la declaración aduanera de forma adecuada para evitar sanciones, principalmente frente a las festividades.
El operativo de la CBP en un aeropuerto que derivó en la incautación de miles de dólares
Entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre de 2025, la CBP confiscó alrededor de US$190 mil, una cantidad acumulada proveniente de diferentes operativos que involucraron dinero no declarado en los controles aeroportuarios, en la terminal aérea de Washington-Dulles. En total, el monto resultó de la incautación a ocho grupos de viajeros en inspecciones en las puertas de embarque.
En un comunicado publicado el 16 de diciembre, la agencia federal señaló que los pasajeros trataron de abordar vuelos diferentes a Bélgica, Ghana, Jordania, Arabia Saudita, Senegal y Togo.
La falsa declaración de una pareja que quedó al descubierto
En los operativos, la CBP realizó la mayor incautación individual en US$50.000 el 27 de octubre, perteneciente a una pareja que pretendía viajar a Ghana, pero que únicamente declaró que portaba US$9250, tanto en el documento escrito como de forma verbal.
Posteriormente, los agentes federales hallaron US$40.000 en efectivo, distribuidos en cuatro sobres del equipaje de mano, previo a que ambos abordaran el vuelo al país africano.
A partir de qué cantidad de dinero se debe declarar en las aduanas de EE.UU., según la CBP
El organismo indicó que los pasajeros pueden viajar con cualquier cantidad de dinero en efectivo, pero los montos superiores a US$10.000 deben reportarse al Departamento del Tesoro de EE.UU.
Para ello, tienen que completar el “informe de transporte internacional de divisas o instrumentos monetarios” del organismo, FINCEN 105, con los siguientes datos:
- Información personal del pasajero.
- Origen y destino del viaje.
- Instrumentos monetarios.
- Firma.
El formulario se puede completar tanto antes de llegar al aeropuerto como en la puerta de embarque, al solicitar ayuda a los oficiales de la CBP.
La agencia federal incautó un promedio de US$152.418 diarios en moneda no declarada en las fronteras estadounidenses durante el año fiscal 2024.
La advertencia de la CBP para los pasajeros que viajen esta Navidad y Año Nuevo
La agencia federal emitió un mensaje a los pasajeros que tengan previsto trasladarse durante la época festiva. “Es la temporada navideña y sabemos que la gente viajará internacionalmente a un destino vacacional o para pasar tiempo con la familia. También entendemos que muchos viajeros transportarán dinero en efectivo para comprar regalos“, indicaron.
Y siguieron: “Les recomendamos que ahorren tiempo e inconvenientes, y eviten posibles retrasos en sus planes de viaje, cumpliendo estrictamente con las leyes de reporte de divisas de nuestro país".
En tanto, la CBP advirtió que los viajeros corren el riesgo de perder su vuelo si se identifican estas anomalías durante una inspección de los agentes que resulta en incautación, además de poder enfrentar un proceso penal por contrabando de divisas a granel y ser investigados por el desconocimiento del origen del dinero.
Otras noticias de CBP
La CBP descubrió su plan. Intentaron ingresar a EE.UU. con toxina botulínica y rellenos dérmicos falsificados
La confrontación. El alcalde demócrata que se enfrenta al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino
Nueva regla. La norma ya anunciada por la CBP que se empezará a aplicar el 26 de diciembre en los aeropuertos de EE.UU.
- 1
Cruce entre Caputo y el intendente de Lanús por las tasas municipales a compras en hipermercados
- 2
Antes de ser funcionario: Manuel Adorni le hizo juicio a su exempleador, reclamó que le pagaban en negro y cobró más de US$60.000
- 3
En un Yemen fragmentado en tres gobiernos, el sur impulsa su secesión
- 4
Juan Cruz Yacopini, piloto argentino de rally, se accidentó durante sus vacaciones y quedó internado en estado delicado en Mendoza