El cargamento de US$190.000 no declarado que la CBP incautó en un aeropuerto a 40 minutos de la Casa Blanca

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió el hallazgo de 190 mil dólares no declarados en distintos controles en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, que se ubica a 40 minutos en auto de la Casa Blanca. Las autoridades advirtieron a los viajeros la importancia de la declaración aduanera de forma adecuada para evitar sanciones, principalmente frente a las festividades.

El operativo de la CBP en un aeropuerto que derivó en la incautación de miles de dólares

Entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre de 2025, la CBP confiscó alrededor de US$190 mil, una cantidad acumulada proveniente de diferentes operativos que involucraron dinero no declarado en los controles aeroportuarios, en la terminal aérea de Washington-Dulles. En total, el monto resultó de la incautación a ocho grupos de viajeros en inspecciones en las puertas de embarque.

La incautación que registró la CBP de dinero no declarado en viajes cbp.gov

En un comunicado publicado el 16 de diciembre, la agencia federal señaló que los pasajeros trataron de abordar vuelos diferentes a Bélgica, Ghana, Jordania, Arabia Saudita, Senegal y Togo.

La falsa declaración de una pareja que quedó al descubierto

En los operativos, la CBP realizó la mayor incautación individual en US$50.000 el 27 de octubre, perteneciente a una pareja que pretendía viajar a Ghana, pero que únicamente declaró que portaba US$9250, tanto en el documento escrito como de forma verbal.

Posteriormente, los agentes federales hallaron US$40.000 en efectivo, distribuidos en cuatro sobres del equipaje de mano, previo a que ambos abordaran el vuelo al país africano.

Los viajeros deben declarar ciertos importes de dinero cuando atraviesan los controles de los aeropuertos de EE.UU: CBP

A partir de qué cantidad de dinero se debe declarar en las aduanas de EE.UU., según la CBP

El organismo indicó que los pasajeros pueden viajar con cualquier cantidad de dinero en efectivo, pero los montos superiores a US$10.000 deben reportarse al Departamento del Tesoro de EE.UU.

Para ello, tienen que completar el “informe de transporte internacional de divisas o instrumentos monetarios” del organismo, FINCEN 105, con los siguientes datos:

Información personal del pasajero.

Origen y destino del viaje.

Instrumentos monetarios.

Firma.

El formulario se puede completar tanto antes de llegar al aeropuerto como en la puerta de embarque, al solicitar ayuda a los oficiales de la CBP.

La agencia federal incautó un promedio de US$152.418 diarios en moneda no declarada en las fronteras estadounidenses durante el año fiscal 2024.

La CBP realiza controles en todos los puertos de entrada, ya sean aéreos, terrestres o marítimos CBP

La advertencia de la CBP para los pasajeros que viajen esta Navidad y Año Nuevo

La agencia federal emitió un mensaje a los pasajeros que tengan previsto trasladarse durante la época festiva. “Es la temporada navideña y sabemos que la gente viajará internacionalmente a un destino vacacional o para pasar tiempo con la familia. También entendemos que muchos viajeros transportarán dinero en efectivo para comprar regalos“, indicaron.

Y siguieron: “Les recomendamos que ahorren tiempo e inconvenientes, y eviten posibles retrasos en sus planes de viaje, cumpliendo estrictamente con las leyes de reporte de divisas de nuestro país".

En tanto, la CBP advirtió que los viajeros corren el riesgo de perder su vuelo si se identifican estas anomalías durante una inspección de los agentes que resulta en incautación, además de poder enfrentar un proceso penal por contrabando de divisas a granel y ser investigados por el desconocimiento del origen del dinero.