El caso de una repartidora de DoorDash denunciada por rociar gas pimienta en la comida de un cliente en EE.UU.

En Evansville, Indiana, un matrimonio y una repartidora protagonizaron un episodio que derivó en una denuncia policial. Tras recibir el pedido, la pareja experimentó fuertes síntomas de irritación. Luego, un video registrado por una cámara de seguridad del domicilio mostró cómo segundo antes la trabajadora de DoorDash había rociado gas pimienta sobre la comida.

El video que investiga la policía por el ataque con spray en una entrega en Indiana

Las imágenes, que fueron difundidas por diversos medios y circularon en redes sociales, muestran a la mujer de cabello violeta en el momento en el que entregó el pedido de Arby’s durante la madrugada del domingo 7 de diciembre.

Ssstwitter.com 1765546649163 (Online-video-cutter.com)

El video constata cómo la repartidora tomó la foto protocolar que forma parte del proceso de entrega y, luego, roció la bolsa con el compuesto químico. Luego, guardó el objeto en el bolsillo de su campera y se retiró.

Según detalló en diálogo con Fox News el sheriff Noah Robinson, del condado de Vanderburgh, se abrió una investigación criminal en contra de la mujer implicada. “El Departamento del Sheriff del condado de Vanderburgh está investigando un incidente en el que una conductora de reparto habría rociado una sustancia irritante sobre el pedido de un cliente antes de retirarse de la residencia”, dijo el oficial.

Robinson agregó que los agentes acudieron al domicilio en las primeras horas del domingo, luego de que la pareja se sintiera mal tras consumir la comida.

“Las personas reportaron sentir ardor en el estómago, la garganta, la boca y la nariz, y más tarde descubrieron las imágenes que mostraban a la repartidora rociando la bolsa antes de irse”, afirmó.

La repartidora involucrada fue despedida de la empresa aunque todavía no se reveló su identidad (Foto ilustrativa) Freepik

“Mi esposa comenzó a ahogarse”: el relato del cliente afectado

Mark Cardin, quien recibió el pedido, relató a la cadena WFIE que no sospechó nada hasta que su esposa dio los primeros bocados.

"Cuando empezó comer, comenzó a ahogarse y jadear”, dijo, y agregó: “Después de un par de bocados, vomitó”.

“Miré y vi que había algún tipo de spray o algo. La bolsa había sido manipulada. Entonces revisé la cámara del timbre y vi que la mujer que dejó la comida lo hizo a propósito, por alguna razón”, relató el hombre.

Cardin aseguró que no conocía a la repartidora, lo que refuerza la idea de que se trató de un ataque aleatorio. Contó también que, tras la entrega, la conductora lo bloqueó en la aplicación de DoorDash.

“Es horroroso. Suponemos que es gas pimienta, probablemente es eso, pero hoy podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido veneno para ratas, podría haber sido fentanilo. Mi esposa podría haber muerto”, expresó y destacó que le reembolsaron el costo del pedido.

Se cree que el spray que roció la repartidora es similar al gas pimienta que se usa en manifestaciones o defensa personal Sage Russell� - Sage Russell, GW Hatchet�

DoorDash despidió a la repartidora tras el incidente en Indiana

Por su parte, DoorDash confirmó que despidió a la repartidora involucrada. “Tenemos tolerancia cero para este tipo de comportamiento atroz”, señaló un vocero de la empresa al primer medio citado.

“La trabajadora en cuestión fue eliminada permanentemente de la plataforma, y nuestro equipo está listo para colaborar con la policía en cualquier investigación”, añadió.

Por el momento, la identidad de la conductora no fue confirmada y no se realizaron arrestos.

El Departamento del Sheriff indicó que continúa los trabajos junto con la empresa mientras avanza el caso. Además, pidió que cualquier persona con información se comunique con las autoridades.