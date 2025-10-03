Susto en Arizona: hacían las compras en un supermercado y un oso entró por la puerta

Un hecho insólito sorprendió a los vecinos de Oro Valley, un pequeño pueblo de Arizona. Ocurre que mientras los clientes realizaban sus compras en un supermercado de la zona, se encontraron con un oso que ingresó por la puerta principal y recorrió los pasillos.

Un oso entra a un supermercado en Arizona: sorpresa en Oro Valley

El animal entró a la tienda de Fry’s cerca de la First Avenue, la calle más importante del pueblo. El peligroso mamífero deambuló por el establecimiento. A pesar del temor que sintieron los presentes, que rápidamente llamaron a la policía, se retiró sin causar problemas.

La escena fue registrada por el fotógrafo Charlie Alolkoy, un residente local que había pasado la mañana en los senderos de la zona en busca de animales para retratar a uno en el área metropolitana de Tucson, según recopiló AzCentral.

Alolkoy relató: “De camino a casa, me detuve en Fry’s para comprar algunas cosas y allí mismo vi a mi fauna”. A pesar de que era un oso pequeño y se mostraba con miedo, convirtió a la tienda en un caos: “Mucha gente estaba muy asustada o alterada. Vi a una mujer en llanto”, afirmó.

Finalmente, comentó que la última vez que vio al animal, corría hacia el este por el estacionamiento de Fry’s, en dirección a las montañas de Santa Catalina y el monte Lemmon, de donde se cree que provenía.

Qué hacer en caso de cruzarse con un oso en un lugar inusual de EE.UU.

Encontrarse con un oso en un lugar inusual dentro de Estados Unidos, como una zona urbana o un sendero poco transitado, puede resultar desconcertante. En esa situación, lo más importante consiste en mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Mostrar presencia mediante una voz firme y clara ayuda a que el animal lo identifique como humano.

Cruzarse con un oso puede significar un peligro inminente para la persona Freepik

En caso de que el animal avance, no se debe correr ni trepar árboles, conductas que pueden detonar una persecución. Estas son las indicaciones compartidas por el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés):

Mantener la calma, hablar en tono firme y hacerse visible.

Retroceder lentamente sin correr ni girar de forma abrupta.

Dejar una vía de escape libre para el oso.

Aumentar la apariencia corporal al levantar los brazos o abrir la ropa.

Emitir ruidos fuertes mediante gritos, palmas o golpes de objetos.

Utilizar spray de oso si se dispone ante un acercamiento agresivo.

Proteger el cuerpo en caso de ataque y cubrir la zona del cuello.

Resistir con fuerza si el oso insiste en un ataque predatorio.

Reportar el incidente a las autoridades competentes.

Protección adicional contra los osos en Estados Unidos

Además de estos consejos, explicaron que el uso de gas pimienta para osos “puede ser un elemento importante al explorar la naturaleza”. No obstante, aclararon que solo debe usarse como mecanismo de defensa para detener a uno agresivo, que carga contra una persona o lo ataca.

En caso de ver a un oso en un lugar inusual, es imprescindible contactar a las autoridades Foto X @OntarioParks

Finalmente, aclararon que no es el gas pimienta tradicional, sino que se trata de uno especial para este animal, aprobado por Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).