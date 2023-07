El comunicado del Uscis sobre un beneficio para la solicitud de dos formularios

escuchar

Los solicitantes de algunos permisos migratorios ahora podrán consultar el proceso de su trámite, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) anunció una ampliación de su función MyProgress. Los nuevos beneficiados son los solicitantes de la autorización de empleo y del documento de viaje al extranjero. Solo deberán seguir algunos pasos dentro de la plataforma digital.

MyProgress es un servicio en línea con el que los usuarios pueden tener acceso a estimaciones personalizadas de su tiempo de espera. Antes ya estaba disponible para el Formulario N-400, solicitud de naturalización; Formulario I-90, solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente, y el Formulario I-130, petición para familiar extranjero. Ahora se añadieron el Formulario I-765 y el Formulario I-131 a la lista.

El Uscis anunció que los solicitantes de autorización de empleo y los del parole humanitario podrán ingresar a myProgress Unsplash

La finalidad es que cada vez más personas agilicen sus trámites o tengan acceso a más herramientas en línea. Lo único que se debe de hacer es crear una cuenta My Uscis o iniciar sesión en caso de que ya se tenga una. Luego habrá que seleccionar la solicitud que se desee verificar. Las personas que presentaron su formulario electrónicamente tendrán a la vista una ventana de MyProgress, solo requieren darle clic.

Además de brindar el tiempo de espera que se estima para una solicitud, en el recuadro también aparecerán otros datos para consultar, según señala la agencia en un comunicado, tales como: la confirmación de que se recibió la solicitud, si se completó la cita de servicios biométricos y la decisión del caso pendiente.

Por otro lado, el Uscis advirtió que si bien MyProgress es una función que ayuda a muchos a tener certidumbre sobre su proceso, también puede tener errores. “Las estimaciones se basan en patrones históricos de casos con detalles similares, no son una garantía de velocidad, no pueden tener en cuenta todos los posibles retrasos únicos en el procesamiento de solicitudes y pueden sobreestimar o subestimar el verdadero tiempo de procesamiento”, informó la agencia.

Asimismo, en el comunicado, el Uscis insistió en que los peticionarios que utilicen MyProgress deberán entrar también a la herramienta Time Processing para tener dos opciones diferentes. Así podrán “determinar si son elegibles para una consulta de servicio para un caso que esté fuera de los tiempos normales de procesamiento”. Esta es una herramienta muy similar, que muestra un tiempo aproximado de demora en el trámite de un caso en cada una de las oficinas de Uscis en EE.UU.

En Time Processing se puede consultar la misma información www.uscis.gov

¿Qué dicen los expertos sobre MyProgress de Uscis?

Algunos legistas especializados en inmigración ya comenzaron a usar la herramienta y consideraron que, aunque representa un avance en materia migratoria, todavía no es tan certera. Otros señalaron que no hay manera de satisfacer todas las solicitudes que recibe el servicio, debido a la alta demanda. Entre los aspectos positivos, resaltaron que mejora la comunicación entre el gobierno y los solicitantes de permisos de trabajo o de autorizaciones de viaje, al mismo tiempo que hace que las personas estén más al tanto de todo. No obstante, la capacidad de respuesta del Uscis todavía no es la óptima.

