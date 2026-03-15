El Consulado de Guatemala llega a Indiana el 20 de marzo: pasaportes y actas sin ir a Chicago

El Consulado de Guatemala en Estados Unidos estará presente en Indiana con la modalidad móvil para los migrantes que residen allí. El personal ofrecerá asistencia en trámites como la emisión de pasaportes y certificados de nacimiento. Para acceder a estos servicios, los solicitantes deberán llevar consigo ciertos documentos.

El servicio móvil del Consulado de Guatemala en Indiana para acceder a trámites

Los días 20 y 21 de marzo, el personal del Consulado de Guatemala arribará a Indiana, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites para los connacionales.

El resto de los días del año, las personas deben acercarse a 5559 N Elston Ave., Suite #100, Chicago, IL 60630 para estos procedimientos, por lo que el servicio móvil será una excepción.

El personal del Consulado de Guatemala en Estados Unidos ofrecerá asistencia en varios trámites el 20 y 21 de marzo, pero es necesario realizar un registro previamente @conschicagogt

El Consulado de Guatemala en Chicago informó en su cuenta de Instagram que la unidad móvil estará ubicada en el 1535 W Tipton St., Suite C, Seymour, Indiana 47274. Según la publicación, el personal brindará:

Servicios de registro civil .

. Certificaciones .

. Documentación, incluido el enrolamiento de pasaportes y emisión de certificados de nacimiento.

Qué documentos llevar para los trámites del Consulado de Guatemala en Indiana

Para acceder a la asistencia con los trámites, los solicitantes deberán llevar consigo su certificado de nacimiento o Documento Personal de Identificación (DPI) original y fotocopias, dinero para abonar las tarifas pertinentes y comprobante de dirección del domicilio.

Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse con el número telefónico 312 540 0781.

La línea funciona de lunes a viernes, en horario de 8 a 16.30 hs de Chicago. Además, existe la alternativa de escribir a la dirección de correo electrónico conschicago@minex.gob.gt.

Para acceder a los trámites en el Consulado de Guatemala, los migrantes deberán presentar el DPI RENAP Guatemala

El consulado indicó que la información adicional puede obtenerse por teléfono y que, para trámites consulares, Guatemala promueve el uso de ConsulAppGuate para gestionar citas.

En general, el Consulado de Chicago atiende los casos de personas que residen en Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan.

En esta ocasión, la jornada está programada para quienes residen cerca del área en la que estará ubicada la unidad móvil.

En abril, el personal estará presente con la misma modalidad en Champaign, Illinois. Aún no se anunció la fecha exacta, por lo que quienes quieran más datos deberán estar atentos a las redes sociales del consulado. También pueden enviar un mensaje al número de teléfono mencionado.

En abril, el Consulado de Guatemala llegará a Champaign, en Illinois, para brindar los servicios móviles @conschicagogt

La oferta de empleo para trabajar en el Consulado de Guatemala en Chicago

En otras actualizaciones, el departamento consular publicó a través de su cuenta en Facebook una oferta de empleo para los migrantes que deseen trabajar en su oficina. Para aplicar, es importante asegurarse de cumplir los requisitos:

Poseer pasaporte guatemalteco u otra nacionalidad vigente.

Ser ciudadano estadounidense, con residencia o permiso de trabajo al día.

Presentar constancias de estudios realizados.

Contar con seguro médico vigente.

Tener disponibilidad de horario.

Demostrar experiencia en atención al público.

Ser bilingüe: español-inglés o idioma maya (deseable pero no excluyente).

Las personas que quieran aplicar al trabajo y cumplan las primeras cinco condiciones mencionadas deben remitir su información al correo electrónico conschicago@minex.gob.gt. Allí, deben adjuntar también la documentación legible.