Buenas noticias para mexicanos: consulado de Nueva York tendrá una jornada de salud este 23 de febrero

El Consulado de México en Nueva York anunció que llevará a cabo una jornada de salud el próximo lunes 23 de febrero. Se trata de uno de los beneficios para los mexicanos que viven en la ciudad, especialmente para quienes no cuentan con empleo formal y no están inscritos en el Seguro Social de Estados Unidos.

La representación consular a través de sus redes sociales invitó a la comunidad mexicana que reside en la Gran Manzana a participar en este evento. La jornada se realizará el lunes 23 de febrero de 2026, de 9.00 a 14.00 hs, en la sede ubicada en 27 E 39th St, Nueva York, NY.

El Consulado de México brindará servicios básicos de salud en Nueva York (X/@@ConsulMexNuy)

Durante el día se ofrecerán servicios preventivos y asesoría en distintos temas relacionados con el bienestar y la salud pública. En caso de dudas o de necesitar información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono (212) 217-6400.

Servicios que ofrecerán durante la jornada de salud en la Gran Manzana

Durante esta feria de salud se llevarán a cabo diversas pruebas básicas, además de que se brindará información sobre seguros médicos y planes funerarios, entre otros servicios. Asimismo, los migrantes podrán recibir orientación y apoyo para aplicar a distintos programas de ayuda social y alimentaria.

Una de las principales actividades será la toma de presión arterial (Web/Freepik) Wavebreak Media LTD

Entre las actividades disponibles se encuentran:

Prueba de presión arterial

Prueba de glucosa en sangre

Información sobre seguros médicos

Orientación y apoyo para solicitar beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)

Información sobre planes funerarios

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

También se entregarán Tarjetas Financieras para el Bienestar (Finabien, por sus siglas en español), según informó la autoridad consular a través de sus redes sociales oficiales.

La campaña es organizada por la Ventanilla de Salud, una iniciativa del gobierno mexicano que funciona dentro de los consulados con el objetivo de acercar servicios de orientación médica preventiva a la comunidad migrante.

El personal del programa brinda la atención en español de forma gratuita, sin importar el estatus migratorio de sus connacionales.

A través de este programa, se canaliza a los solicitantes a clínicas y hospitales locales, se brinda información sobre seguros médicos y programas públicos y se fomenta la prevención y la detección oportuna de enfermedades para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en el exterior.

A quién va dirigida esta campaña de salud

El programa está dirigido a la comunidad mexicana que vive en Nueva York y sus alrededores, en especial a quienes no tienen empleo formal y no están afiliados al Seguro Social de Estados Unidos. También busca apoyar a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los recursos suficientes para pagar atención médica privada.

En la Feria de Salud en Nueva York también se estarán llevando a cabo pruebas de glucosa (Web/Freepik)

En el sitio se brindará información sobre programas públicos como SNAP, gestionado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que brinda ayuda económica mensual a personas y familias de bajos ingresos para la compra de alimentos nutritivos.

En este tipo de jornadas no suele exigirse una lista estricta de documentos, ya que muchos de los servicios son informativos y preventivos; sin embargo, no está de más llevar una identificación oficial.

Los especialistas podrían solicitar información sobre los antecedentes médicos, por lo que se recomienda saber qué tipo de medicamentos se consumen, especialmente si desean recibir orientación relacionada con la presión arterial o los niveles de glucosa en sangre.