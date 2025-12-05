El crítico panorama de las remesas a México en 2026: las políticas de EE.UU. que impactan en millones de hispanos

Un informe reciente sobre el envío de dinero desde Estados Unidos a México revela una caída interanual que se mantiene desde hace meses y se proyecta su continuidad para 2026. ¿Cuáles son las causas¡?

Las remesas a México desde EE.UU. siguen en caída

Los datos se desprenden de un informe de BBVA Research. Según datos de octubre, los envíos de dinero alcanzaron los US$5635 millones. La cifra representa una disminución del 1,7% en comparación con el mismo mes de 2024.

Un informe reveló que el envío de dinero desde EE.UU. a México cayó un 1,7% interanual en octubre Freepik

Lo distintivo de lo que ocurre con los mexicanos en EE.UU. es que esta tendencia no se refleja en otros países de la región. El reporte sostiene que las remesas a otras naciones cercanas no solo no están en caída, sino que presentan un crecimiento marcado.

Con respecto a los motivos detrás del fenómeno, se destacan dos focos:

La política migratoria del gobierno de Donald Trump.

del gobierno de Donald Trump. La menor inserción de mexicanos en el mercado laboral estadounidense.

Sobre el primer punto, el informe menciona el argumento de que el endurecimiento del enfoque migratorio afecta a los movimientos de dinero. Esto se puede ver desde dos ángulos.

En primer lugar, las políticas migratorias causan que sea más difícil para mexicanos obtener trabajo, por lo que se modifica la fuerza laboral, hay menores ingresos y eso lleva a un menor envío de remesas. Esta explicación combina los dos puntos que presenta el reporte sobre los motivos.

El informe sobre la caída de remesas a México menciona las políticas migratorias de Trump como una de las explicaciones detrás del fenómeno Evan Vucci� - AP�

Otra explicación posible es que los migrantes están más alerta y tienen mayor cautela a la hora de mover su dinero, lo que genera una baja en la cifra de envíos.

Por otro lado, en cuanto a la menor inserción laboral, los autores del informe sostienen que puede deberse simplemente a la disminución en la llegada de nuevos mexicanos en comparación con otros países.

Al llegar a un estancamiento en la cantidad de migrantes mexicanos en EE.UU., la cifra de remesas deja de crecer y hasta puede presentar una disminución leve como en este caso.

Las remesas en México caen, pero crecen en otros países de la región

Una de las claves del informe fue resaltar que el fenómeno mexicano no se replica en la región. En la comparación interanual, mientras los envíos de dinero a México cayeron 1,7%, otras naciones presentaron aumentos:

Honduras : 24%.

: 24%. Guatemala : 19,5%.

: 19,5%. El Salvador : 16,3%.

: 16,3%. República Dominicana : 11,9%.

: 11,9%. Colombia: 5,4%.

El envío de remesas cayó en México, pero creció en otros países de la región Gregory Bull / AP News

Aunque el reporte no profundizó al detalle en los motivos de esto, destacó que la explicación más factible tiene que ver con la cantidad de nuevos migrantes.

Así como México presenta un estancamiento en la cantidad de ciudadanos que viven en EE.UU., el crecimiento en la presencia de oriundos de otros países de la región causó un aumento en sus remesas.

La caída del envío de dinero a México continuará en 2026

Con la baja interanual en octubre, la nación azteca llegó al séptimo mes consecutivo de caída en las remesas. A pesar de que la cifra en octubre fue la más alta nominalmente desde noviembre del 2024, no alcanzó a revertir la tendencia.

El informe indica que esto seguirá durante 2026. Para el próximo año, los expertos calculan un envío de dinero de alrededor de US$60.000 millones, contra una proyección de US$61.810 millones en 2025.