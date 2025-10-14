Quedan pocas horas: la advertencia del IRS sobre la fecha límite del 15 de octubre para declarar impuestos

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) realizó una advertencia para sus contribuyentes acerca de la fecha límite para presentar su declaración de impuestos. Es que este 15 de octubre de 2025 termina la prórroga establecida por el organismo para aquellos que la hayan solicitado.

Se acerca el límite para presentar impuestos de 2024 en EE.UU.

Los contribuyentes que recibieron una extensión de seis meses, sin importar la razón, tendrán hasta las 23.59 hs del miércoles 15 de octubre para completar y presentar la declaración de impuestos.

IRS recomienda presentar los impuestos a tiempo para no sufrir multas Canva

En caso de no hacerlo, el organismo cobrará el 5% del monto adeudado por cada mes o parte del mes de retraso, hasta un máximo del 25%. Desde la agencia, recomiendan hacerlo a través de su sitio web.

De acuerdo con IRS, la declaración impositiva no puede extenderse más allá de los seis meses de la fecha oficial, que fue el pasado 15 de abril. Desde entonces, comienzan a imponerse intereses en los montos, salvo que la persona haya pedido una extensión, que se otorga automáticamente. Se trata de un recurso válido para preparar la documentación con más tiempo.

¿El cierre del gobierno afecta la presentación de la declaración de impuestos?

Como consecuencia del cierre del gobierno, el IRS decidió suspender temporalmente a casi la mitad de su fuerza laboral, lo que representa unos 34.000 empleados, según CNBC. Aunque se esperan retrasos en la atención al cliente, eso no modifica de ninguna manera la fecha límite del 15 de octubre para la declaración de impuestos.

En diálogo con CBS News, un portavoz del organismo enfatizó que “los contribuyentes deben continuar la presentación, depósito y pago de impuestos federales sobre la renta como lo harían normalmente”.

“El retraso en las asignaciones no altera las responsabilidades fiscales federales sobre la renta”, subrayó.

Habrá cambios en las categorías de contribuyentes para el 2026 Freepik

El IRS elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capital

Entre los cambios más relevantes para 2026, el IRS elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capital, lo que permitirá a algunos estadounidenses ganar más dinero y aun así calificar para porcentajes impositivos más bajos, incluso del 0%, según consignó CNBC.

El IRS suele aplicar estos ajustes en octubre o noviembre con el propósito de evitar el llamado “arrastre de tramo” (en inglés, bracket creep), fenómeno que se produce cuando la inflación impulsa a los contribuyentes hacia niveles impositivos más altos e incrementa su carga fiscal.

El IRS suspende a casi la mitad de su personal por el cierre del gobierno

El IRS atraviesa al mismo tiempo el cierre de las declaraciones impositivas y la suspensión de la mitad de su personal. La agencia realizará esto en el marco del cierre gubernamental en curso, según un plan de contingencia publicado el miércoles en su sitio web.

IRS dio de baja a la mitad de su personal en Estados Unidos Canva

De acuerdo a lo recopilado por The Associated Press, la decisión llega luego de que el presidente Donald Trump y el Congreso no se pusieran de acuerdo para financiar las operaciones federales.

A principios de año, el IRS había anunciado despidos masivos bajo la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).