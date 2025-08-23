El destino de EE.UU. que parece “otro país”, al que se puede volar por menos de US$200 desde Miami, Nueva York o Los Ángeles

Alaska se destaca como un destino ideal dentro de Estados Unidos por sus paisajes, glaciares y fauna. Con múltiples actividades para disfrutar, como observar animales en su hábitat natural o sobrevolar sus montañas y lagos en avioneta, es posible acceder al estado desde varias ciudades del país norteamericano con vuelos desde US$184.

Alaska: el destino ideal para explorar glaciares, observar osos y recorrer parques nacionales

Una pareja que de TikTok, conocida por compartir contenido sobre sus viajes, destacó a Alaska como un lugar recomendable para explorar: “Después de haber visitado 35 estados, este destino es el que realmente parece otro país y puedes viajar solamente con tu ID", expresaron en un video.

Una pareja de TikTok compartió su experiencia en Alaska (TikTok: @twooutsiders)

Los jóvenes, que viven en Miami, destacaron que se pueden conseguir pasajes desde esa ciudad, así como en Nueva York y Los Ángeles, por US$300. “Es una experiencia única. Puedes caminar sobre glaciares, ver osos, volar en avionetas para ver lagos y montañas nevadas... todo en el mismo viaje”, detallaron.

La pareja realizó un tour de cinco días y cinco noches en la reserva Lake Clark, al suroeste de Alaska. “Es uno de los parques nacionales menos visitados en Estados Unidos”, confirmaron los tiktokers. Según CNN, es una de las 15 áreas protegidas menos visitadas en el país norteamericano. Con más de 16.187 kilómetros cuadrados, alberga tres ríos designados como salvajes y dos volcanes reconocidos como Monumentos Naturales.

La pareja de tiktokers compartió su experiencia en Alaska y la clasifico como "única" Captura de pantalla TikTok: @twooutsiders

La pareja de viajeros compartió su recorrido por este destino: “Los guías nos llevaron a ver osos en su ambiente natural, volamos en diez aviones diferentes, e hicimos un tour en bote. Fue la experiencia más épica de nuestra vida y definitivamente es recomendable ir”.

Cómo conseguir pasajes a Alaska a partir de US$184

En skyscanner, el buscador global de viajes, se pueden encontrar pasajes por menos de US$300 desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) al Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage (ANC, por sus siglas en inglés). Algunas opciones destacadas incluyen:

American Airlines: se puede conseguir un ticket por US$206 con una escala en Chicago de ocho horas y 20 minutos. El viaje en total dura 18 horas con 28 minutos. El boleto incluye una maleta personal pequeña.

se puede conseguir un ticket por US$206 con una escala en Chicago de ocho horas y 20 minutos. El viaje en total dura 18 horas con 28 minutos. El boleto incluye una maleta personal pequeña. Hawaiian Airlines: pasaje por US$184 con conexión en Seattle de una hora y 33 minutos. El vuelo tiene una duración de 12 horas con dos minutos.

pasaje por US$184 con conexión en Seattle de una hora y 33 minutos. El vuelo tiene una duración de 12 horas con dos minutos. American Airlines: por US$206 con una parada en Chicago de cinco horas y 29 minutos. En este caso, son 15 horas y 38 minutos.

por US$206 con una parada en Chicago de cinco horas y 29 minutos. En este caso, son 15 horas y 38 minutos. Alaska Airlines: por US$185 con una escala en Seattle por una hora y 33 minutos. El viaje dura 12 horas y dos minutos.

Desde Miami a Alaska se pueden comprar tickets a partir de US$184 Captura de pantalla Skyscanner

Por otro lado, desde Nueva York se pueden conseguir las tarifas más económicas en Delta Airlines a US$219:

Con una parada en Seattle de dos horas y 57 minutos, el vuelo dura 12 horas y 48 minutos.

Con una escala en Minneapolis de una hora y 49 minutos. El viaje dura 11 horas y ocho minutos.

Con conexión en Seattle de dos horas y 45 minutos, la duración es de 12 horas y 52 minutos.

Se pueden conseguir vuelos de Nueva York a Alaska por US$219 Captura de pantalla Skyscanner

Para aquellos que quieren viajar desde Los Ángeles, Expedia, una agencia de viajes en línea, ofrece las siguientes opciones de vuelo con la aerolínea de Alaska:

Desde Los Ángeles se pueden acceder a pasajes desde US$278 Captura de pantalla Expedia\