El detrás de escena de la polémica en Florida por la decisión de Ron DeSantis de suspender a un fiscal pro aborto

El jueves, el gobernador de Florida Ron DeSantis suspendió al fiscal electo de Tampa, Andrew Warren, luego de que este se comprometió a no usar su oficina para perseguir a las personas que buscan abortos o para los médicos que realizan procedimientos de reasignación de género. El mandatario acusó al fiscal por no denunciar a los criminales desde su cargo y, en una conferencia de prensa en Tampa, sentenció: “Adoptar la posición de que tiene poderes de veto sobre las leyes del estado es insostenible”. Esta postura lo llevó a aparecer este viernes entre las principales tendencias de Twitter, entre quienes debatieron su decisión y estuvieron a favor del fiscal y entre los que compartieron el punto de vista del republicano.

El gobernador tomó la decisión de suspender al demócrata, que fue elegido dos veces por los votantes de Hillsborough y se llevó críticas no solo por parte de la comunidad, sino también de los funcionarios opositores. Incluso la senadora Lauren Book aseguró que DeSantis se comportaba más como un dictador que como el gobernador que es en Estados Unidos. Bajo la misma dirección, opinó la comisionada de Agricultura Nikki Fried, quien es candidata demócrata a la gobernación, y calificó la decisión como “un ataque políticamente motivado en contra de un fiscal respetado y elegido democráticamente”.

Warren se ha posicionado en el pasado como un defensor de la reforma de la justicia penal y también de la anulación de las condenas erróneas. Sobre la suspensión, la ley de Florida establece que un gobernador tiene las facultades de destituir a un funcionario del condado, siempre y cuando éste cometa actos ilícitos, mala conducta, negligencia, incompetencia, embriaguez o incapacidad para desempeñar sus funciones. Asimismo, el Senado de Florida puede restituir al funcionario suspendido.

En medio de la polémica, el gobernador de Florida nombró como fiscal del estado a Susan López.

¿Cómo está la situación actual sobre el aborto en Florida?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que suspendió al fiscal Warren (AP Foto/Chris O'Meara)

Lo que puso en jaque al fiscal electo fue su posición sobre el aborto, que no coincidía con una nueva ley estatal que lo prohíbe en el estado después de 15 semanas. Además, el año pasado, DeSantis firmó la prohibición para que las mujeres transgénero y las niñas no pudieran participar en los deportes escolares. También buscó prohibir las cirugías de reasignación de género en los menores.

Esta no es la primera vez que el gobernador de Florida toma acciones de este tipo con ciertos funcionarios. En unas de sus primeras decisiones, suspendió a Scott Israel, sherif del condado de Broward, quien supervisó la respuesta de la autoridad en el tiroteo en la secundaria Parkland.

Warren vs. De Santis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis

En 2016, fue la primera vez que Warren asumió el cargo como fiscal y fue reelecto en 2020, con la mayor cantidad de votos en el condado de Hillsborough. No obstante, cada vez se volvió más crítico del actual gobernador, primero incluso se posicionó en contra de las medidas de permitir que las iglesias operaran en Florida luego del arresto de un pastor en Tampa que desafió la orden de no acudir a misa en persona. También anunció que no procesaría a los detenidos en una protesta por George Floyd.

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, lo que se convirtió en el detonante principal fue la postura que tenía Warren sobre el aborto y la atención a los transexuales. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos votó a favor de derogar el caso Roe vs. Wade y con ello eliminar las protecciones constitucionales para el aborto, Warren firmó una carta de Justicia y Equidad con un compromiso de no usar recursos del sistema jurídico penal para perseguir a quienes soliciten, proporcionen o apoyen esta práctica.